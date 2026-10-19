Российский удар уничтожил дата-центр «Датагруп»: работают ли сервисы компании

Российский баллистический удар вывел из строя дата-центр «Датагруп». Компания заявила, что возобновить его работу невозможно, однако клиентские сервисы продолжают работать через резервные площадки. Об этом оператор сообщил на своей странице в Facebook.

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В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра «Датагруп». Компания заявила, что возобновить его работу невозможно.

«К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны», — сообщил оператор на своей странице в Facebook.

Несмотря на потерю дата-центра, компания продолжает оказывать услуги клиентам через резервные площадки. В «Датагруп» также отметили, что их сотрудники не пострадали.

Ранее, 25 сентября, генеральный директор объединенной телеком-группы DVL (Datagroup-Volia-lifecell) Михаил Шелемба сообщал о повреждении датацентра «Датагруп» в результате вражеской атаки. Тогда компания отмечала, что данные клиентов сохранены, а все сервисы продолжают работать с резервных площадок.

«В настоящее время наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры», — говорилось в сообщении руководителя.