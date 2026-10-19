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19 октября 2026, 15:10 Читати українською

В приложении «Армия+» появилась авторизация через BankID НБУ: какие еще сервисы подключили

В сентябре к системе BankID НБУ напрямую подключили приложение «Армия+», что упрощает авторизацию для военнослужащих. В третьем квартале к системе также присоединились 112 Ukraine, Мой Паспортный Сервис, КПИ и три микрофинансовых учреждения, сообщили в Нацбанке.

В сентябре к системе BankID НБУ напрямую подключили приложение «Армия+», что упрощает авторизацию для военнослужащих.
BankID НБУ: 33,2 млн идентификаций за квартал и новые сервисы. ФОТО: t.me/nbu_ua
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«Армия+» подключили к системе BankID напрямую. Это должно упростить авторизацию для военнослужащих. Интеграция продолжает сотрудничество Нацбанка и Министерства обороны, которое началось с приложения «Резерв+».

Кроме «Армия+», в третьем квартале через BankID НБУ можно было авторизироваться еще в нескольких новых сервисах:

  • «112 Ukraine» — мобильное приложение ГУ «ЦИТ МВД Украины» для связи с экстренными службами, в частности, в отсутствие интернета.
  • «Мой Паспортный Сервис» — приложение ГП «Документ» для оформления паспортных услуг.
  • КПИ им. Игоря Сикорского — система позволяет получить доступ к внутренним сервисам университета.
  • Три микрофинансовых учреждения — «ТЕРРА КРЕДИТ», «КРЕДИТ ТУ» и «МЕГА КРЕДИТ» используют BankID для удаленной идентификации клиентов при выдаче онлайн-кредитов.

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В третьем квартале 2026 года через BankID НБУ пользователи успешно подтвердили свои личности 33,2 млн раз. Это на 1% больше, чем в прошлом квартале. В среднем система проводила около 360 тыс. успешных идентификаций в сутки.

В настоящее время к системе подключены 37 абонентов-идентификаторов и 120 абонентов — поставщиков услуг.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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