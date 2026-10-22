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22 октября 2026, 11:26 Читати українською

Сайты госучреждений и больниц отключали по всей Европе: что произошло с PHP и есть ли угроза украинцам

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао (CZ) призвал пользователей быть особенно осторожными при посещении сайтов в ближайшие дни. По его словам, из-за выявленных критических уязвимостей возрастает риск наткнуться на скомпрометированный ресурс. Об этом сообщает Cryptorank.

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао (CZ) призвал пользователей быть особенно осторожными при посещении сайтов в ближайшие дни.
Основатель Binance призвал быть осторожными в интернете
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Причиной беспокойства стали две критические уязвимости в PHP — популярном языке программирования, используемого для работы значительной части интернета. Они могут позволить злоумышленникам удаленно выполнять вредоносный код на уязвимых серверах без логина и пароля. В то же время, призыв вообще не заходить на сайты является преувеличением: официальные рекомендации специалистов касаются, прежде всего, администраторов вебресурсов и серверов.

Сайты в Европе временно отключали из-за угрозы

Из-за риска кибератак ряд организаций в Европе временно ограничили доступ к своим сайтам, чтобы принять меры безопасности. В их числе были государственные учреждения Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. О мерах предосторожности также сообщил Фонд Wikimedia, который поддерживает Википедию.

PHP используют, в частности, сайты WordPress, Drupal, Joomla и Magento. По оценке W3Techs этот язык применяется примерно на 70% сайтов, для которых удалось определить серверную технологию. Однако это не означает, что все такие ресурсы уязвимы или уже подверглись атаке: риск зависит от конкретной версии PHP, конфигурации сервера и установленных обновлений.

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Обновление уже выпустили: что нужно сделать

Разработчики PHP опубликовали поправку для обеих уязвимостей 21 октября. Теперь ответственность за их установку лежит прежде всего на администраторах сайтов, серверах и хостинг-провайдерах. Если обновить систему немедленно невозможно, специалистам рекомендуют ограничить доступ к уязвимым ресурсам, пока проблема не будет устранена.

Потому пользователям не нужно полностью отказываться от посещения сайтов. В то же время следует избегать подозрительных ссылок, не вводить пароли на сомнительных страницах и включать многофакторную аутентификацию, где это возможно.

Важно также различать личную оговорку Чанпена Чжао и официальные рекомендации по кибербезопасности: общего требования не пользоваться интернетом из-за этих уязвимостей нет.

Как писали: Google представила Gemini 4 Argon: умеющая новая ШИ-модель

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
22 октября 2026, 12:45
#
сайты WordPress, Drupal, Joomla и Magento

Ярослава, це не сайти. Ти хоч би ШІ спитав якщо … не вистачає
+
0
Hennady
Hennady
22 октября 2026, 14:10
#
Це не Ярослава, це Ярослав… Теж не завадило б ШІ запитати, як відрізнити Ч від Ж, а вже до РНР берешся
+
0
Три літри
Три літри
22 октября 2026, 14:17
#
Доїбатись до дрібної ачіпяткі ✅
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