Сайты госучреждений и больниц отключали по всей Европе: что произошло с PHP и есть ли угроза украинцам

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао (CZ) призвал пользователей быть особенно осторожными при посещении сайтов в ближайшие дни. По его словам, из-за выявленных критических уязвимостей возрастает риск наткнуться на скомпрометированный ресурс. Об этом сообщает Cryptorank.

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Причиной беспокойства стали две критические уязвимости в PHP — популярном языке программирования, используемого для работы значительной части интернета. Они могут позволить злоумышленникам удаленно выполнять вредоносный код на уязвимых серверах без логина и пароля. В то же время, призыв вообще не заходить на сайты является преувеличением: официальные рекомендации специалистов касаются, прежде всего, администраторов вебресурсов и серверов.

Сайты в Европе временно отключали из-за угрозы

Из-за риска кибератак ряд организаций в Европе временно ограничили доступ к своим сайтам, чтобы принять меры безопасности. В их числе были государственные учреждения Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. О мерах предосторожности также сообщил Фонд Wikimedia, который поддерживает Википедию.

PHP используют, в частности, сайты WordPress, Drupal, Joomla и Magento. По оценке W3Techs этот язык применяется примерно на 70% сайтов, для которых удалось определить серверную технологию. Однако это не означает, что все такие ресурсы уязвимы или уже подверглись атаке: риск зависит от конкретной версии PHP, конфигурации сервера и установленных обновлений.

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Обновление уже выпустили: что нужно сделать

Разработчики PHP опубликовали поправку для обеих уязвимостей 21 октября. Теперь ответственность за их установку лежит прежде всего на администраторах сайтов, серверах и хостинг-провайдерах. Если обновить систему немедленно невозможно, специалистам рекомендуют ограничить доступ к уязвимым ресурсам, пока проблема не будет устранена.

Потому пользователям не нужно полностью отказываться от посещения сайтов. В то же время следует избегать подозрительных ссылок, не вводить пароли на сомнительных страницах и включать многофакторную аутентификацию, где это возможно.

Важно также различать личную оговорку Чанпена Чжао и официальные рекомендации по кибербезопасности: общего требования не пользоваться интернетом из-за этих уязвимостей нет.

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