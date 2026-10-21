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21 октября 2026, 12:10 Читати українською

Укрпочта запустила Маркет самого нужного — с бесплатной доставкой

Укрпочта вместе с Kasta запустила «Укрпочта Маркет» — ежедневные покупки прямо в приложении Укрпочта 2.0, с бесплатной доставкой в любое отделение Украины.

Укрпочта вместе с Kasta запустила «Укрпочта Маркет» — ежедневные покупки прямо в приложении Укрпочта 2.0, с бесплатной доставкой в любое отделение Украины.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто там естьЕда и напитки, товары для дома, уход за собой, детьми и животными — 10 миллионов товаров от продавцов Kasta.
Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет
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►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что там есть

Еда и напитки, товары для дома, уход за собой, детьми и животными — 10 миллионов товаров от продавцов Kasta. Выбираете, оплачиваете и забираете в отделении Укрпочты.

Для чего еще один маркетплейс?

Ибо война меняет привычки. В сентябре воздушные волнения съели 30,8% рабочего времени торговых центров. Так что даже за самые будничные вещи — продукты, батарейки, бытовую химию — люди переходят в онлайн.

А там видят неудобное: корзину на 200 гривен и доставку за 80. И покупку откладывают или ждут, пока в корзине наберется больше товаров. Укрпочта Маркет убирает этот барьер: нужно — заказываете сразу без особого повода и большого бюджета.

«Наша конкуренция — не с другими маркетплейсами. Наша главная конкуренция — с барьерами, по которым человек сегодня не может покупать самое необходимое», — Игорь Смилянский, СЕО Укрпочты

Кто за что отвечает

Kasta — технологии, продавцы и ассортимент. Укрпочта — бесплатная доставка в отделения по всей стране: от центра Киева до прифронтовых сел. Продавцы — товары на собственных складах. Таких составов сотни и тысячи, поэтому одним шахедом эту систему не остановить.

Что это дает продавцам

Выход на миллионы клиентов Укрпочты без своей логистики. Даже небольшой производитель может продавать в любую точку страны, не строя для этого собственную доставку. Для покупателя вся сложная система смотрится так же просто: выбрал, оплатил, получил.

«Украина — последняя большая страна Европы с таким низким проникновением e-commerce. Доля электронной коммерции в украинском ритейле по данным рынка составляет 10% — против 22% в Польше, около 30% в США и до 35% в Великобритании. Так случилось, потому что для миллионов людей вне больших городов онлайн до сих пор неудобный и дорогой. Укрпочта дает инфраструктуру, доступную доставку и доверие, Kasta — технологию и опыт построения маркетплейса и суперапа», — Андрей Логвин, CEO Kasta.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
BigBend
BigBend
21 октября 2026, 15:10
#
Чекаємо, доки Укрпошта запустить нормальну пошту.
+
0
lider2000
lider2000
21 октября 2026, 16:40
#
А будет марка, где чувака веслом по башке лупят?
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