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20 октября 2026, 10:22 Читати українською

Visa готовит новый способ оплаты криптовалютой без вывода денег на банковский счет

Владельцы криптовалюты и стейблкоинов смогут оплачивать покупки в магазинах и в интернете без предварительного перевода средств на банковский счет и без оформления отдельной криптокартки. Такую возможность планируется реализовать платежная сеть Visa и криптоплатформа Mesh. Об этом сообщает Cointelegraph.

Владельцы криптовалюты и стейблкоинов смогут оплачивать покупки в магазинах и в интернете без предварительного перевода средств на банковский счет и без оформления отдельной криптокартки.
Криптовалютой можно будет напрямую расплачиваться за товары и услуги
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Сотрудничество компаний должно открыть доступ к более чем 175 млн. торговых точек в более чем 200 странах и территориях, где принимают Visa.

Главное преимущество для владельцев цифровых активов — возможность использовать криптовалюту для повседневных покупок без необходимости самостоятельно выводить ее в обычные деньги перед каждой оплатой.

Как будет работать оплата криптовалютой

По новой схеме пользователь сможет рассчитываться денежными средствами из своего криптогаманца в торговой точке или во время онлайн-покупки. Для этого не нужно будет заранее продавать активы, переводить их на банковский счет или пополнять отдельную платежную карту.

Механизм будет работать так:

  • Покупатель выбирает оплату через совместимый криптогаманец или платформу.

  • Mesh организует финансирование транзакции и конвертацию средств из поддерживаемых криптовалют, стейблкоинов или фиатных валют.

  • Платеж проходит через инфраструктуру Visa, а продавец получает обычную оплату через существующую платежную систему.

Для покупателя это означает более простой способ тратить цифровые активы, а для магазина возможность принимать такие платежи без установки нового оборудования или изменения процедуры расчетов.

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Какую выгоду получат владельцы криптовалюты

Важнейшее изменение состоит в том, что цифровые активы проще будут использовать не только для инвестиций или торговли, но и для ежедневных расходов.

Во-первых, пользователям не придется каждый раз отдельно выводить средства из криптогаманца на банковский счет перед покупкой. Во-вторых, не нужно будет оформлять специальную карту для каждой платформы, если кошелек будет поддерживать новую функцию. В-третьих, рассчитываться можно будет как в обычных магазинах, так и в интернете — в пределах доступности сервиса.

В то же время, это не означает, что криптовалюта автоматически станет бесплатным средством платежа. Компании еще не обнародовали полные тарифы, возможные комиссии за конвертацию и лимиты на расходы. Поэтому оценить, насколько новый способ оплаты будет выгоднее имеющихся криптокартов, пока невозможно.

Когда заработает новый сервис

Партнерство Visa и Mesh было объявлено 19 октября 2026 года. Mesh должен обеспечивать техническую обработку платежей, конвертацию активов и проверку клиентов, в частности, в соответствии с требованиями KYC — процедур идентификации пользователей.

До запуска компании должны уточнить список совместимых кошельков и платформ, поддерживаемые устройства и сроки применения. Итак, пока речь идет об объявленном партнерстве, а не об услуге, которой уже могут воспользоваться все владельцы криптовалюты.

Как мы писали: Bitcoin и Ethereum дешевеют, пока альтокины растут: что происходит на крипторынку

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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