Starshield ограничили для Украины — теперь сенатор США проверит, может ли это произойти с Пентагоном.

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование по ограничению доступа Украины к спутниковой связи Starshield компании SpaceX. Как сообщает Reuters, он требует выяснить, кто принял решение, кто имеет полномочия ограничивать работу системы и может ли Пентагон столкнуться с аналогичными перебоями.

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Поводом стало ограничение скорости работы военных терминалов Starshield, которое, по сообщениям, нарушило работу украинских беспилотников и усложнило выполнение боевых задач. В то же время ситуация подняла более широкий вопрос: насколько безопасно американским военным полагаться на технологии одной частной компании, если доступ к ним можно ограничить.

О начале расследования Блюменталь, старший демократ в Постоянной подкомиссии Сената по расследованию, объявил 22 октября. Он направил письма министру обороны США Питу Гегсету и генеральному директору SpaceX Илону Маску с требованием предоставить информацию об ограничениях для Украины, государственных контрактах компании и правилах контроля над спутниковыми сервисами.

Сенатор попросил предоставить письменные ответы до 5 ноября, а также организовать до 12 ноября брифинг с участием представителей SpaceX, непосредственно знающих обстоятельства введения ограничений.

Почему расследование касается и Пентагона

Блюменталь отмечает, что проблема выходит за пределы Украины. Министерство обороны США и американские разведывательные структуры заключили со SpaceX контракты на миллиарды долларов. Они включают услуги Starlink и Starshield, терминалы и специализированные спутниковые системы.

Поэтому сенатор хочет выяснить, есть ли у SpaceX техническая возможность самостоятельно ограничивать или отключать доступ к Starshield для американских военных и партнерских сил без разрешения Пентагона. Отдельный вопрос — кто по контрактам и закону имеет право изменять условия работы системы, а также какие альтернативы есть у американской армии, если услуги компании станут недоступными.

По словам Блюменталя, зависимость от одного поставщика создает риск военных операций. Спутниковая связь в настоящее время используется не только для передачи сообщений: помогает управлять беспилотниками, передавать данные для наведения, координировать логистику и поддерживать связь между подразделениями.

В рамках расследования сенатор также запросил информацию о стоимости государственных контрактов со SpaceX с 2020 финансового года, в частности о соглашениях, заключенных без конкурса, и о определенных ими правилах доступа к услугам.

Кто приказал ограничить работу Starshield

Украинские военные столкнулись с ограничениями в ночь на 14 октября. По данным украинских источников, терминалы теряли связь, когда беспилотники или другие подвижные платформы превышали установленный порог скорости. В отдельных подразделениях перебои фиксировали на скорости от приблизительно 72 до 161 км/ч.

Это усложнило работу ударных и перехватывающих дронов, а также логистику, разведку и ретрансляцию связи. Украинские военные сообщали, что об изменении условий заранее не предупредили.

В то же время, до сих пор нет окончательно подтвержденного публичного ответа на вопрос, кто именно принял решение. Reuters ранее сообщало со ссылкой на американских чиновников, что указание ограничить работу Starshield для Украины поступило из Белого дома и было передано руководству Пентагона. В то же время представитель американских властей отрицал, что соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп. Публичные заявления разных сторон не дают однозначной картины.

Блюменталь требует установить, кто инициировал ограничение, каким образом его внедряли и были ли предусмотрены процедуры предупреждения союзников. Он также обратил внимание на сообщение о том, что Маск заявлял о контроле правительства США над Starshield и полномочиях американских военных и президента определять ограничение ее использования.

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Ограничения скорости могут сохраняться и сейчас

Несмотря на сообщения о контактах между Трампом и Маском по возобновлению работы сервиса, украинские источники 22 октября заявляли, что ограничения скорости для военных терминалов остаются. По информации, обнародованной изданием Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, лимит продолжал составлять около 161 км/ч. Это противоречило сообщениям о том, что после разговора американского президента с руководителем SpaceX работу системы удалось в значительной степени нормализовать.

Украинские источники также сообщали, что перебои могут проявляться по-разному в зависимости от оборудования и подразделения. Поэтому даже если в отдельные периоды связь работает лучше, это не обязательно означает полную отмену ограничений.

Для Украины стабильность Starlink и Starshield имеет непосредственное значение для боевых операций. Для США эта ситуация стала поводом проверить, не создает ли зависимость от частного поставщика рисков и для собственных военных. Именно этот вопрос — вместе с ответственностью за решение и прозрачностью государственных контрактов — стал одним из центральных в расследовании сенатора.

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