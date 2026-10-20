Клиенты Revolut остались без доступа к деньгам: что произошло с банком и при чем здесь Google Cloud

В работе британского цифрового банка Revolut произошел масштабный технический сбой, из-за которого пользователи в разных странах не могли зайти в свои счета, рассчитаться по карточкам и осуществить переводы. Проблемы также коснулись снятия наличных в банкоматах, обмена валют и некоторых инвестиционных сервисов. Об этом пишет Reuters.

Клиенты Revolut не могут снять свои деньги

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Пользователи жаловались, что при попытке открыть приложение видели сообщение об ошибке и не могли получить доступ к своим счетам.

В компании подтвердили перебои в работе ряда сервисов и сообщили, что техническая команда работает над возобновлением их работы. Revolut также заверил, что деньги и данные клиентов остаются в безопасности.

Что стало причиной сбоя Revolut

По информации Reuters, перебои в работе Revolut были связаны с проблемами в инфраструктуре Google Cloud в Лондоне. В этом регионе облачного сервиса возникли технические проблемы, повлиявшие на работу ряда его продуктов.

Google сообщил о повышенном количестве ошибок и периодических сетевых сбоях в регионе europe-west2. Инженеры компании расследовали проблему.

Перебои не ограничились Revolut. Об отдельных технических проблемах также сообщили в немецком подразделении банка ING, где пользователи столкнулись с трудностями при входе в онлайн-банкинг и мобильное приложение.

В то же время, связь между проблемами Google Cloud и сбоем Revolut описал источник Reuters, знакомый с ситуацией. Сам Revolut подтвердил в своем заявлении технические перебои, но не назвал конкретную причину.

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Какие услуги были недоступны

Согласно странице статуса Revolut, проблемы охватили значительное количество сервисов. Среди них:

вход в аккаунт и регистрация;

оплата банковскими картами;

переводы между счетами и другие переводы;

снятие наличных денег в банкоматах;

обмен валют;

операции с криптовалютами;

отдельные инвестиционные сервисы;

доступ к некоторым функциям Revolut Business для предпринимателей и компаний.

Список недоступных или частично доступных функций отличался в зависимости от сервиса и рынка. Поэтому нельзя утверждать, что каждый клиент Revolut потерял доступ ко всем перечисленным операциям.

Компания извинилась перед пользователями за неудобства и сообщила, что ее инженеры работают над восстановлением полноценной работы сервисов.

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