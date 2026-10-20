Клиенты Revolut остались без доступа к деньгам: что произошло с банком и при чем здесь Google Cloud

В работе британского цифрового банка Revolut произошел масштабный технический сбой, из-за которого пользователи в разных странах не могли зайти в свои счета, рассчитаться по карточкам и осуществить переводы. Проблемы также коснулись снятия наличных в банкоматах, обмена валют и некоторых инвестиционных сервисов. Об этом пишет Reuters.
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Пользователи жаловались, что при попытке открыть приложение видели сообщение об ошибке и не могли получить доступ к своим счетам.
В компании подтвердили перебои в работе ряда сервисов и сообщили, что техническая команда работает над возобновлением их работы. Revolut также заверил, что деньги и данные клиентов остаются в безопасности.
Что стало причиной сбоя Revolut
По информации Reuters, перебои в работе Revolut были связаны с проблемами в инфраструктуре Google Cloud в Лондоне. В этом регионе облачного сервиса возникли технические проблемы, повлиявшие на работу ряда его продуктов.
Google сообщил о повышенном количестве ошибок и периодических сетевых сбоях в регионе europe-west2. Инженеры компании расследовали проблему.
Перебои не ограничились Revolut. Об отдельных технических проблемах также сообщили в немецком подразделении банка ING, где пользователи столкнулись с трудностями при входе в онлайн-банкинг и мобильное приложение.
В то же время, связь между проблемами Google Cloud и сбоем Revolut описал источник Reuters, знакомый с ситуацией. Сам Revolut подтвердил в своем заявлении технические перебои, но не назвал конкретную причину.
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Какие услуги были недоступны
Согласно странице статуса Revolut, проблемы охватили значительное количество сервисов. Среди них:
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вход в аккаунт и регистрация;
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оплата банковскими картами;
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переводы между счетами и другие переводы;
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снятие наличных денег в банкоматах;
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операции с криптовалютами;
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отдельные инвестиционные сервисы;
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доступ к некоторым функциям Revolut Business для предпринимателей и компаний.
Список недоступных или частично доступных функций отличался в зависимости от сервиса и рынка. Поэтому нельзя утверждать, что каждый клиент Revolut потерял доступ ко всем перечисленным операциям.
Компания извинилась перед пользователями за неудобства и сообщила, что ее инженеры работают над восстановлением полноценной работы сервисов.
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