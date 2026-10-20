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20 октября 2026, 14:08 Читати українською

Клиенты Revolut остались без доступа к деньгам: что произошло с банком и при чем здесь Google Cloud

В работе британского цифрового банка Revolut произошел масштабный технический сбой, из-за которого пользователи в разных странах не могли зайти в свои счета, рассчитаться по карточкам и осуществить переводы. Проблемы также коснулись снятия наличных в банкоматах, обмена валют и некоторых инвестиционных сервисов. Об этом пишет Reuters.

В работе британского цифрового банка Revolut произошел масштабный технический сбой, из-за которого пользователи в разных странах не могли зайти в свои счета, рассчитаться по карточкам и осуществить переводы.
Клиенты Revolut не могут снять свои деньги
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Пользователи жаловались, что при попытке открыть приложение видели сообщение об ошибке и не могли получить доступ к своим счетам.

В компании подтвердили перебои в работе ряда сервисов и сообщили, что техническая команда работает над возобновлением их работы. Revolut также заверил, что деньги и данные клиентов остаются в безопасности.

Что стало причиной сбоя Revolut

По информации Reuters, перебои в работе Revolut были связаны с проблемами в инфраструктуре Google Cloud в Лондоне. В этом регионе облачного сервиса возникли технические проблемы, повлиявшие на работу ряда его продуктов.

Google сообщил о повышенном количестве ошибок и периодических сетевых сбоях в регионе europe-west2. Инженеры компании расследовали проблему.

Перебои не ограничились Revolut. Об отдельных технических проблемах также сообщили в немецком подразделении банка ING, где пользователи столкнулись с трудностями при входе в онлайн-банкинг и мобильное приложение.

В то же время, связь между проблемами Google Cloud и сбоем Revolut описал источник Reuters, знакомый с ситуацией. Сам Revolut подтвердил в своем заявлении технические перебои, но не назвал конкретную причину.

Читайте также: Revolut запустил в обращение в Польше, Португалии и Дании привязанный к евро стейблкоин EURR

Какие услуги были недоступны

Согласно странице статуса Revolut, проблемы охватили значительное количество сервисов. Среди них:

  • вход в аккаунт и регистрация;

  • оплата банковскими картами;

  • переводы между счетами и другие переводы;

  • снятие наличных денег в банкоматах;

  • обмен валют;

  • операции с криптовалютами;

  • отдельные инвестиционные сервисы;

  • доступ к некоторым функциям Revolut Business для предпринимателей и компаний.

Список недоступных или частично доступных функций отличался в зависимости от сервиса и рынка. Поэтому нельзя утверждать, что каждый клиент Revolut потерял доступ ко всем перечисленным операциям.

Компания извинилась перед пользователями за неудобства и сообщила, что ее инженеры работают над восстановлением полноценной работы сервисов.

Как мы писали: Revolut получила криптолицензию в Гибралтаре: какие новые возможности это открывает

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
tovg2004
tovg2004
20 октября 2026, 14:49
#
Це все свідчить, що рано переходити на цифру. Поки не буде 100% стабільності та захисту, лише тоді можна починати експерименти з переходом до повної цифровізації.
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