Правительство США запретило DeepSeek в государственных системах из-за рисков безопасности

Министерство внутренней безопасности США приказало удалить китайские технологии искусственного интеллекта DeepSeek из IT-систем гражданских федеральных ведомств. Также государственным учреждениям запретили покупать продукты компании и посторонние услуги, созданные на основе ее моделей. Об этом пишут Reuters и The Wall Street Journal.

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Министерство внутренней безопасности США приказало убрать китайский искусственный интеллект DeepSeek из компьютерных систем гражданских государственных учреждений. Также американским ведомствам запретили покупать продукты компании и посторонние сервисы, работающие на основе ее моделей.

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Причиной стали опасения безопасности данных. В министерстве предупредили, что использование DeepSeek может привести к передаче конфиденциальной информации Китая, если технология будет применяться государственными служащими или подрядчиками правительства США.

«Использование продукта может привести к передаче конфиденциальных данных КНР», — пишет Reuters со ссылкой на сообщение Министерства внутренней безопасности США.

В ведомстве также предупредили, что DeepSeek может помочь собирать разведывательную информацию о гражданах США и государственных учреждениях. Кроме того, в моделях могут быть вредоносные программы или другие уязвимости, создающие угрозу безопасности.

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Ранее использование DeepSeek на государственных устройствах запретили Министерство торговли США и Военно-морские силы. Подобные ограничения были введены также в штатах Нью-Йорк, Теннесси и Вирджиния.

Решение по DeepSeek является частью более широких мер администрации Дональда Трампа против китайских технологических компаний. В частности, 29 октября Федеральная комиссия по связи США должна рассмотреть запрет для китайских лабораторий тестировать электронные устройства, в том числе смартфоны, камеры и компьютеры, предназначенные для американского рынка.