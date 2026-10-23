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23 октября 2026, 16:14 Читати українською

Правительство требует от всех госорганов срочно усилить киберзащиту: Россия атакует цифровую инфраструктуру

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил руководителям всех органов исполнительной власти срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил руководителям всех органов исполнительной власти срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПричиной послужили усиление российских атак на цифровую инфраструктуру Украины и использование врагом искусственного интеллекта для кибернападений.
Предправительства требует усилить кибербезопасность
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причиной послужили усиление российских атак на цифровую инфраструктуру Украины и использование врагом искусственного интеллекта для кибернападений.

«Россия бьет по нашей цифровой инфраструктуре так же системно, как по энергетике. Только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров», — заявил глава правительства.

По его словам, среди основных целей российских киберопераций — государственные информационные системы и украинский бизнес. Корецкий подчеркнул, что ключевые цифровые органы уже имеют опыт противодействия атакам с использованием ИИ, и такую же готовность ожидает от всех государственных учреждений.

Правительство усиливает резервирование государственных систем

Необходимость защищать цифровую инфраструктуру стала особенно очевидна после серии российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационных объектах в Киеве в сентябре. По данным Reuters, атаки 23 сентября нарушили доступ в интернет примерно для 100 тысяч домохозяйств в столице и области.

В ответ правительство выделило 518,3 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем органов власти. Средства предназначены для создания географически удаленных резервных площадок, развертывания облачной инфраструктуры, закупки серверного оборудования, программного обеспечения и систем резервного копирования и восстановления данных.

Эти меры должны помочь быстрее возобновлять работу государственных сервисов в случае физического повреждения оборудования или кибератак.

Отдельно власти рассматривают возможность размещения части критической инфраструктуры под землей, переноса данных в облачные хранилища и создание резервных площадок за рубежом. По словам Корецкого, универсального решения для всех объектов нет, поэтому защита должна совмещать несколько подходов.

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Почему важно защищать не только оборудование, но и данные

Кибератаки могут нарушать работу государственных реестров, цифровых услуг, финансовых систем и бизнес-сервисов. В то же время, физическое уничтожение серверов и сетевого оборудования создает дополнительные риски, даже если сами данные сохранены в резервных копиях.

Поэтому правительственная доверенность предусматривает не только закупку программного обеспечения, но и создание команд, способных выявлять угрозы, оперативно реагировать на инциденты и возобновлять работу систем.

Как мы писали: Украина — номер один в Европе по количеству кибератак: кто чаще всего атакует

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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