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24 сентября 2026, 8:00 Читати українською

$1,2 трлн только на проценты: как растут расходы на обслуживание госдолга в мире

Годовые чистые процентные расходы правительства США превысили $1,2 трлн. Это больше годового объема производства большинства стран мира. Впрочем, проблема роста стоимости обслуживания долга касается не только США. В странах ОЭСР доля бюджетных расходов, которая идет на выплату процентов, существенно отличается, показывая, насколько по-разному долг и ставки влияют на государственные финансы. Об этом говорится в инфографике Visual Capitalist.

Годовые чистые процентные расходы правительства США превысили $1,2 трлн.
Госдолг

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США платят больше всего

По последним доступным данным ОЭСР США имеют наибольший объем чистых процентных расходов в долларовом эквиваленте.

В то же время, если оценивать не абсолютную сумму, а долю процентных платежей в общих государственных расходах, первое место занимает Мексика.

Такой подход дает другую картину долговой нагрузки: большая экономика может тратить огромные суммы на обслуживание долга, но для меньшей страны даже меньшие платежи могут забирать значительно большую часть бюджета.

Источник изображения: Visualcapitalist

Проценты уже превысили оборонительные расходы

В странах ОЭСР государственные процентные платежи в 2024 году составили 3,3% ВВП.

По приведенным данным, это уже больше, чем совокупные расходы по обороне.

В отличие от расходов на инфраструктуру, образование или медицину, процентные платежи в основном являются платой за уже накопленные долговые обязательства.

Почему затраты могут возрасти еще больше

Нынешние процентные платежи еще не отражают высокие ставки последних лет.

Значительная часть государственного долга была выпущена в период очень дешевых заимствований и до сих пор обслуживается по низким ставкам.

Почти 45% суверенного долга стран ОЭСР должно быть погашено до 2027 года.

Долг со сроками погашения в 2025—2027 годах имеет среднюю доходность ниже 2%, в то время как прогнозируемая средняя ставка по 10-летним заимствованиям в 2025 году составляет около 3,6%.

Это означает, что при рефинансировании старого дешевого долга новыми выпусками государства могут столкнуться с заметным ростом затрат на его обслуживание.

Почему у некоторых стран процентные расходы отрицательные

Семь стран по статистике ОЭСР имеют отрицательные чистые процентные расходы:

  • Швейцария;
  • Япония;
  • Швеция;
  • Люксембург;
  • Дания;
  • Южная Корея;
  • Норвегия.

Причина в том, что их правительства обладают значительными финансовыми активами, приносящими процентный доход.

Если этот доход превышает сумму процентов, которую государство платит по своему долгу, чистые процентные расходы становятся отрицательными.

Что показывает эта статистика

Сам уровень госдолга не дает полной картины нагрузки на бюджет.

Решающее значение имеют несколько факторов: объем долга, ставки по нему, сроки погашения, стоимость рефинансирования и финансовые активы, которыми владеет государство.

Поэтому в ближайшие годы давление на бюджеты многих стран ОЭСР может усилиться даже без резкого роста самого долга — достаточно того, что старые дешевые заимствования будут постепенно заменяться новыми, более дорогими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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