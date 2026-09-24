Украинцы уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ: какие регионы дали наибольшее количество поступлений

За январь-август 2026 года 1,3 млн плательщиков уплатили в бюджет 475,5 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 399 млрд. грн. Об этом говорится в данных ГНС.

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Где уплатили больше НДФЛ

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц за восемь месяцев поступили от плательщиков:

Киева — 113,6 млрд грн;

Днепропетровской области — 46,1 млрд грн;

Львовской области — 33,4 млрд грн;

Киевской области — 29,6 млрд грн.

Итого эти четыре региона обеспечили около 222,7 млрд грн, или почти 47% всех поступлений НДФЛ за этот период.

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