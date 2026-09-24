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24 сентября 2026, 8:43 Читати українською

Украинцы уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ: какие регионы дали наибольшее количество поступлений

За январь-август 2026 года 1,3 млн плательщиков уплатили в бюджет 475,5 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 399 млрд. грн. Об этом говорится в данных ГНС.

За январь-август 2026 года 1,3 млн плательщиков уплатили в бюджет 475,5 млрд грн налога на доходы физических лиц.

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Где уплатили больше НДФЛ

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц за восемь месяцев поступили от плательщиков:

  • Киева — 113,6 млрд грн;
  • Днепропетровской области — 46,1 млрд грн;
  • Львовской области — 33,4 млрд грн;
  • Киевской области — 29,6 млрд грн.

Итого эти четыре региона обеспечили около 222,7 млрд грн, или почти 47% всех поступлений НДФЛ за этот период.

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Почему НДФЛ важен для местных бюджетов

НДФЛ остается одним из бюджетоформирующих налогов и важным источником доходов местных бюджетов.

Эти поступления обеспечивают общины ресурсом для финансирования образования, здравоохранения, социальной защиты, благоустройства и развития инфраструктуры.

Часть уплаченного налога можно вернуть

Граждане, получавшие официальные доходы и уплачивавшие НДФЛ, в определенных законом случаях могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного налога по отдельным расходам.

Представить документы для получения налоговой скидки по расходам, осуществленным в 2025 году, можно до 31 декабря 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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