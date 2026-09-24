За январь-август 2026 года 1,3 млн плательщиков уплатили в бюджет 475,5 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 399 млрд. грн. Об этом говорится в данных ГНС.
Украинцы уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ: какие регионы дали наибольшее количество поступлений
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Где уплатили больше НДФЛ
Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц за восемь месяцев поступили от плательщиков:
- Киева — 113,6 млрд грн;
- Днепропетровской области — 46,1 млрд грн;
- Львовской области — 33,4 млрд грн;
- Киевской области — 29,6 млрд грн.
Итого эти четыре региона обеспечили около 222,7 млрд грн, или почти 47% всех поступлений НДФЛ за этот период.
Читайте: НДС для ФЛП: в Минфине назвали будущий порог
Почему НДФЛ важен для местных бюджетов
НДФЛ остается одним из бюджетоформирующих налогов и важным источником доходов местных бюджетов.
Эти поступления обеспечивают общины ресурсом для финансирования образования, здравоохранения, социальной защиты, благоустройства и развития инфраструктуры.
Часть уплаченного налога можно вернуть
Граждане, получавшие официальные доходы и уплачивавшие НДФЛ, в определенных законом случаях могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного налога по отдельным расходам.
Представить документы для получения налоговой скидки по расходам, осуществленным в 2025 году, можно до 31 декабря 2026 года.
Комментарии