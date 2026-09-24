Раздел имущества супругов: облагаются ли налогом квартира, авто и деньги

Имущество или средства, которые одна из супругов получает в результате раздела общей совместной собственности, не включаются в его налогооблагаемый доход. Это касается как раздела имущества по решению суда, так и добровольной договоренности между супругами при соблюдении требований Семейного кодекса Украины, сообщает ГНС.

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Какое имущество не облагается налогом

Речь идет, в частности, о:

квартире;

автомобиле;

деньгах;

другом имуществе, приобретенном супругами в браке.

Если после развода или раздела общей собственности один из супругов получает такое имущество или денежную компенсацию, их стоимость не облагается НДФЛ.

Нужно ли платить военный сбор

Нет. Если доход в соответствии с Налоговым кодексом не включается в общий налогооблагаемый доход физического лица, с него также не уплачивается военный сбор.

Разделение общего имущества супругов относится именно к таким случаям.

Нужно ли подавать декларацию

Только через получение имущества или средств в результате раздела общей собственности подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах не требуется.

Если же человек представляет декларацию по другим основаниям, полученное при разделе имущество или денежные средства указываются среди доходов, которые не включаются в общий годовой налогооблагаемый доход.

Что это значит

Сам факт перехода квартиры, автомобиля или средств к одному из супругов во время раздела общей собственности не создает налогового обязательства по НДФЛ и военному сбору.

Ключевое условие — речь идет именно о разделе совместной собственности супругов, а не об отдельной операции продажи, дарения или другом отчуждении имущества.