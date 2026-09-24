В правительстве назвали, сколько вакансий будет сокращено на первом этапе реформы госаппарата

Правительство начало реформу государственного аппарата: на первом этапе планирует сократить около 4300 вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти, говорится в комментарии пресс-службы Кабмина по запросу Forbes Ukraine.

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Кого сократят первым

На первом этапе реформы речь не идет о сокращении в министерствах. Этот процесс начнется после функциональной диагностики, которая определит, какие функции дублируются и сколько людей нужно для их выполнения, после чего будут приниматься решения по численности, пояснили в пресс-службе Кабмина.

Также на первом этапе планируем уменьшить количество заместителей в министерствах почти на 20%, а в ЦОИВ — на 18%.

В правительстве отмечают, что общая цель этих изменений — иметь больше возможностей для привлечения молодежи и ветеранов через стажировку, первые рабочие места и адаптацию процедур вступления на госслужбу.

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Еще одна часть — возобновление конкурсного отбора на должности. Для этого необходимо, чтобы парламент принял законопроект № 13478−1.

Еще одно направление — профессиональное развитие госслужащих и единая рамка компетентностей, включающая лидерские навыки, цифровизацию, евроинтеграцию и добродетель, добавили в пресс-службе правительства. Также больше внимания уделят цифровому управлению и местным госадминистрациям.

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