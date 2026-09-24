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24 сентября 2026, 14:18 Читати українською

В правительстве назвали, сколько вакансий будет сокращено на первом этапе реформы госаппарата

Правительство начало реформу государственного аппарата: на первом этапе планирует сократить около 4300 вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти, говорится в комментарии пресс-службы Кабмина по запросу Forbes Ukraine.

Правительство начало реформу государственного аппарата: на первом этапе планирует сократить около 4300 вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти, говорится в комментарии пресс-службы Кабмина по запросу Forbes Ukraine.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКого сократят первымНа первом этапе реформы речь не идет о сокращении в министерствах.
Кабмин

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого сократят первым

На первом этапе реформы речь не идет о сокращении в министерствах. Этот процесс начнется после функциональной диагностики, которая определит, какие функции дублируются и сколько людей нужно для их выполнения, после чего будут приниматься решения по численности, пояснили в пресс-службе Кабмина.

Также на первом этапе планируем уменьшить количество заместителей в министерствах почти на 20%, а в ЦОИВ — на 18%.

В правительстве отмечают, что общая цель этих изменений — иметь больше возможностей для привлечения молодежи и ветеранов через стажировку, первые рабочие места и адаптацию процедур вступления на госслужбу.

Читайте: В правительстве готовят оптимизацию госаппарата: пересмотрят штат и количество заместителей

Еще одна часть — возобновление конкурсного отбора на должности. Для этого необходимо, чтобы парламент принял законопроект № 13478−1.

Еще одно направление — профессиональное развитие госслужащих и единая рамка компетентностей, включающая лидерские навыки, цифровизацию, евроинтеграцию и добродетель, добавили в пресс-службе правительства. Также больше внимания уделят цифровому управлению и местным госадминистрациям.

Читайте: Рынок труда Украины все больше тенизируется несмотря на острый кадровый дефицит

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
24 сентября 2026, 16:37
#
А что на счет мариупольских рад, мелитопольских, бердянских и т. д. Что на счет прокураторы крыма?
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