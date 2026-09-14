Топ-10 схем манипуляций при трудоустройстве украинцев в Польше

Высокая конкуренция среди польских рекрутинговых компаний побуждает отдельные агентства занятости привлекать кандидатов привлекательными финансовыми обещаниями. Тем не менее, заявленные в вакансиях условия нередко существенно отличаются от фактически выплаченных средств и текста трудового договора.

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Международная компания по трудоустройству Gremi Personal проанализировала обращение кандидатов за последние полгода и систематизировала 10 самых распространенных серых схем, с которыми сталкиваются иностранцы.

Украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. По состоянию на конец января 2026 г. в стране официально работали 757 700 граждан Украины, что составляет почти 68% от всех трудоустроенных иностранцев.

Популярные манипуляции с договорами и выплатами

Эксперты отмечают, что большинство серых схем направлены на искусственное занижение налоговых выплат и социальных взносов или скрытое уменьшение итогового дохода работника.

Среди наиболее распространенных злоупотреблений на рынке:

Зарплата «в конверте»: в договоре указывают официальные 4806 злотых брутто, а еще 1500−2000 злотых обещают выдавать наличными. Неофициальную часть могут просто не выплатить, а страховые взносы с нее не начисляются;

Отсутствие регистрации в ZUS: оформление медицинского и социального страхования откладывается под предлогом «испытательного срока»;

Подделка медосмотров: покупка справок вместо реального прохождения медицинского осмотра, что влечет уголовную ответственность;

Манипуляции с резидентством и статусом: оформление фиктивного студенческого статуса для упразднения соцвзносов или ложное заполнение деклараций о налоговом резидентстве;

Завышенные почасовые ставки: обещание 35−36 злотых в час, которое на практике состоит из минимального оклада (например, 20 злотых) и сложнодоступных премий;

Манипуляции с графиком и штрафами: сокрытие отработанных часов (в том числе сверхурочных и ночных) или внезапное удержание из зарплаты за жилье, транспорт и спецодежду, о которых не предупреждали во время рекрутации.

Аналитики Gremi Personal призывают соискателей внимательно изучать именно гарантированную договором базовую ставку, условия начисления бонусов и перечень возможных отчислений.

Тренды миграции и адаптация украинцев в Польше

Как ранее писал Минфин, Польша остается одним из главных направлений для украинских вынужденных мигрантов. По данным Евростата, под временной защитой в стране находятся более 950 тысяч украинцев.

Впрочем, на фоне длительного пребывания за границей настроение мигрантов постепенно меняется. Исследования свидетельствуют, что более 50% украинских беженцев планируют впоследствии вернуться на Родину, однако подавляющее большинство из них ожидает полного завершения военных действий.

На процесс адаптации также влияет рост конкуренции на рынке труда и отдельные проявления ксенофобии.

Поскольку в Польше зарегистрировано более 8,2 тысяч агентств по трудоустройству, жесткий надзор за соблюдением трудового законодательства становится ключевым фактором защиты прав украинских работников.

Эксперты отмечают, что легальное трудоустройство с уплатой всех взносов в ZUS является единственной гарантией получения медицинской помощи и дальнейшей успешной легализации в странах ЕС.