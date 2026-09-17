Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине, где ИИ работает как команда, а не как инструмент

Одна из украинских дистанционных школ распределила восемь операционных направлений между ИИ-агентами, у каждого из которых есть имя, должность и участок ответственности. На образовательном рынке это пока исключение: чаще всего искусственный интеллект здесь сводится к виджету поддержки на сайте. Для семьи это означает две вещи: более быстрый ответ и полный контроль за тем, как прошел урок.

Восемь ИИ-агентов с собственными зонами ответственности

По такой модели работает онлайн-школа ThinkGlobal — лицензированное учебное заведение для 1−11 классов, в котором за время существования обучалось более 7000 учеников. Выпускники успешно сдают НМТ и без проблем поступают в украинские и зарубежные вузы. Уроки ведут преимущественно молодые педагоги — средний возраст преподавателя 28 лет, а кандидатуру каждого из них окончательно одобряют сами ученики.

Чат-бот живет от запроса до запроса. Агенты же ведут собственные направления и ежедневно отвечают за их состояние — от первой консультации для родителей до ночного дежурства на сайте. Границы при этом жесткие: уроки за учителями, любое решение относительно ребенка принимает человек. ИИ-преподаватель с видео и голосом пока остается планом на будущее, а не действующей услугой.

Кто и за что отвечает в ИИ-команде

Направления распределены так:

Иван — консультант: поступление, документы, форматы, расписание.

Дария — ИИ-куратор: сопровождение ученика и контроль успеваемости.

Виктор — контролер качества: просмотр записей уроков и работа с учителем.

Александр — маркетолог: рекламные кампании, баннеры, аналитика.

Остап — сайт: страницы, форма поступления, расписание, ночное дежурство.

Антон — администратор данных: доступ агентов к информации и обращениям.

Лиза — работа с персоналом: поддержка учителей и кандидатов на вакансии.

Тесля — платформа агентов: среда, в которой работает команда.

Список пополняется ежемесячно. При этом семья в любой момент может попросить живого человека, и агент передает разговор дальше.

Что алгоритм фиксирует в работе учителя

Все занятия сохраняются в записях, к которым имеют доступ и родители, и ученики. Именно поэтому выборочная проверка здесь заменена сплошной: под контроль попадают все уроки без исключения.

Алгоритм обращает внимание на конкретные вещи: вовлекли ли в диалог каждого ученика, спросили ли ребенка о домашнем задании, не было ли признаков буллинга в общении. За этим следит Виктор — он замечает отступления от стандарта и не закрывает вопрос, пока учитель их не устранит. Это требование зафиксировано и в тарифах — отдельной строкой «AI контроль стандарта».

Первую линию общения держит ИИ-консультант с анимированным аватаром: он говорит голосом и отвечает на типичные вопросы за несколько минут. Описание каждой роли и границы полномочий агентов школа собрала в разделе «Команда AI» — ознакомиться с ними можно по ссылке.

Форматы дистанционного обучения и прозрачность расходов

Нагрузку семья выбирает сама. Цены на 2026−27 учебный год открыты на сайте, а подключиться можно из любого города Украины и из-за границы.

Формат обучения Живые уроки Стоимость Полный день онлайн (1−11 класс) 16−25 в неделю 6 800−7 960 грн/мес Вторая смена онлайн (1−11 класс) 10 в неделю, два ежедневно 4 500 грн/мес Свободное посещение онлайн (1−10 класс) 4−8 в неделю по желанию 2 200 грн/мес Документ об образовании (экстернат) онлайн (1−11 класс) одна контрольная в год 4 900 грн/год

Деньги и успеваемость сведены в одно место: бесплатное приложение ThinkGlobal Parent App для iPhone и Android показывает оценки, посещаемость занятий и движение средств на счете. Списание происходит за проведенные уроки, а не за течение календарного времени.

Технология имеет значение там, где видно ответственного

Само наличие искусственного интеллекта в школе уже ничего не доказывает: в той или иной мере его используют почти все. Разница начинается там, где названы конкретные роли, границы полномочий и ответственный за ошибку.

Именно по этим критериям стоит оценивать любую школу, а не только дистанционную.