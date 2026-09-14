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14 сентября 2026, 11:25 Читати українською

«Сумыхимпром» и Одесский припортовый завод: топ-10 крупнейших должников по зарплате

4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было открыто 5470 таких производств. Проверить компанию в Реестре должников можно в Опендатабот.

4621 новый долг по заработной плате зафиксирован в этом году.

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Несмотря на то, что новых долгов становится меньше, их общее количество остается значительным. Так, 35 922 активных производств насчитывается сейчас в ЕРБ. Часть невыплат длится годами. Так, 1 957 активных производств были открыты еще в 2017 году.

Против 311 компаний были открыты новые производства по долгам по зарплате в этом году. Почти половина компаний-должников — 144 частных бизнеса. Еще 117 компаний принадлежат государству, а 50 — общинам.

В каких сферах задолжали больше всего

Более трети новых производств приходится на поставщиков электроэнергии и газа — 1 545. Еще 989 производств, или 21% — долги производителей химической продукции. Таким образом, только на эти две сферы вместе приходится более половины новых производств по зарплатным долгам в этом году. Далее следуют производство другого транспортного оборудования — 263 производства, машин — 235 и строительство сооружений — 196.

Где самая большая задолженность по Украине

1527 дел приходится в этом году на Кировоградщину. Это треть всех новых производств в этом году. На втором месте Днепропетровщина — 806 производств. Далее следуют Львовщина — 360, Сумщина — 311 и Одесщина — 260.

Меньше новых производств зафиксировано на Луганщине и Буковине — по 2. Еще 5 производств открыли на Хмельнитчине, 9 — на Херсонщине и 13 — на Волыни.

Наибольшее количество новых производств в этом году было возбуждено против «Теплокоммунэнерго» Александрийского городского совета — 1 008, однако все эти производства в настоящее время закрыты. На втором месте — «Светловодскпобут» — 398 производств, из которых активными остаются 11.

245 новых производств было возбуждено против «Сумыхимпрома», и все они до сих пор остаются активными. 213 дел было возбуждено против Одесского припортового завода — 212 из них остаются активными. Еще 205 производств было возбуждено против «Карпатнафтохима» и 191 — против «Днепроазота»: все они остаются активными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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