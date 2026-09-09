Польша зафиксировала новый максимум трудоустроенных украинцев

Предыдущий рекорд по количеству работников с украинским гражданством в Польше был установлен в ноябре 2025 года. Согласно последним данным GUS, в марте этого года этот показатель был выше почти на 15 000 человек. Об этом пишет Inpoland.

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Сколько украинцев работает в Польше

Как сообщило Главное статистическое управление, на 31 марта 2026 года в Польше работало 1 152 700 иностранцев. Это на 8% или на 85 700 человек больше, чем на конец марта 2025 года. По сравнению с 28 февраля 2026 года это количество выросло на 20 200 человек.

Статистика свидетельствует, что все большее количество граждан Украины находит работу в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

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Таким образом, предыдущий рекорд от 25 ноября, а именно 769 000 украинцев на польском рынке труда, был превзойден на 15 000 человек. Темпы роста в годовом исчислении оказались вторыми среди всех национальностей, работающих в Польше.

В процентном значении наибольшим было увеличение колумбийских работников — +18,9% (+3,2 тыс. человек).

Напомним

Как писал «Минфин», с 8 июля 2026 года в стране вступили в силу новые механизмы проверки работодателей, которые могут оказать существенное влияние как на польский бизнес, так и на иностранных работников.

Речь идет, прежде всего, об усилении контроля за формой трудоустройства. Польская Национальная инспекция труда получит более широкие полномочия для проверки, соответствуют ли условия сотрудничества между работодателем и работником реального характера работы.

Для украинцев, работающих в Польше по трудовым, гражданско-правовым или B2B-контрактам, эти изменения могут стать как положительным сигналом, так и источником новых рисков.