Конец тайным зарплатам: где в Европе работодателей заставили открыть суммы в вакансиях

Европейские работодатели годами скрывали зарплаты в вакансиях, заставляя кандидатов проходить круги ада на собеседованиях вслепую. Директива Е С должна была положить конец этому до лета 2026 года, но большинство стран, включая Германию, провалили дедлайн. Об этом сообщает Euronews.

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Собеседования вслепую: как манипулируют кандидатами

Поиск работы в Европе до сих пор нередко происходит по знакомому многим украинцам сценарию. Человек находит вакансию, посылает резюме, проходит собеседование, а иногда еще и выполняет тестовое задание. При этом работодатель может не сообщать, сколько готов платить за работу.

В некоторых случаях информация о зарплате появляется только после успешного прохождения всех этапов отбора. Кандидат при этом может потратить значительное количество времени на вакансию, которая, в конечном счете, не соответствует его финансовым ожиданиям.

Европейская комиссия считает, что отсутствие такой информации создает условия для дискриминации по оплате труда. Проблема также связана с гендерным разрывом в зарплате, поскольку работникам сложнее оценить, насколько справедливо им платят по сравнению с другими людьми на аналогичных должностях.

Закон есть, но выполняют не все: кто саботирует прозрачные зарплаты

Директива о прозрачности оплаты труда должна была сделать информацию о вознаграждении более доступной для кандидатов. Страны Е С должны были имплементировать его до 7 июня 2026 года.

Однако установленный срок истек, а большинство государств не завершили необходимую законодательную работу. По данным, приведенным Euronews, по состоянию на этот период полностью имплементировать директиву успели только Италия, Словакия, Мальта, Литва и Греция. Испания продвинулась частично, Германия перенесла внедрение на начало 2027 года, а позиция Франции остается неопределенной.

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При этом правила не означают, что у 100% вакансий обязательно появится конкретная сумма. Директива предусматривает исключения, а в отдельных странах еще определяют механизмы контроля над ее выполнением.

Итальянский феномен: зарплаты открыли в 61% вакансий

Самый большой прогресс среди крупных европейских экономик зафиксировали в Италии. По данным платформы Indeed, в июле 2025 г. зарплата была указана в 26% вакансий. В июле 2026 года доля таких объявлений достигла уже 61%.

Причем, изменения начались еще до официального завершения срока имплементации. По данным Indeed, в январе 2026 года зарплату указывали примерно в 35% итальянских вакансий, а после вступления новых правил в силу показатель начал расти еще быстрее.

Италия также впервые опередила Великобританию по доле вакансий с открытой информацией об оплате. В июле этот показатель составил 61% против 60% в Британии.

Важно, что Великобритания уже не входит в ЕС. В то же время, именно она с 2020 года стабильно имела наивысшую долю вакансий с указанной зарплатой среди сравниваемых крупных европейских рынков.

В Германии зарплату указывают лишь в 14% вакансий На фоне Италии ситуация в других крупных странах Европы выглядит гораздо скромнее.

В Нидерландах зарплатная информация находится в 49,5% вакансий. Во Франции этот показатель составляет 43%, в то время как в Испании только 18%. Наименьшая часть среди основных европейских экономик зафиксирована в Германии, где зарплату указывают примерно в 14% объявлений.

Таким образом, даже после введения общеевропейских правил между странами остаются существенные отличия. Именно поэтому результат Италии считается показательным. Ее опыт свидетельствует, что законодательные изменения могут быстро влиять на поведение работодателей.

В Италии работодатели обязали указывать стартовую зарплату или диапазон оплат непосредственно в описании вакансии. То есть, кандидат может увидеть финансовые условия еще до того, как решит подаваться на должность.

Цена утаивания: как женщины теряют тысячи евро ежегодно

Одной из основных причин введения новейших правил является гендерный разрыв в оплате труда. По данным Eurostat, в 2024 году он в Евросоюзе составил 11,1%.

Фактически это означает, что на каждые 100 евро заработанные мужчинами женщины в среднем получали 88,9 евро. Открытые зарплатные диапазоны должны помочь работникам лучше ориентироваться в уровнях оплаты и замечать необоснованные отличия.

Европейская конфедерация профсоюзов призывает активнее внедрять новые правила. Ее генеральный секретарь Эстер Линч назвала невыполнение дедлайна проблемой для работающих женщин и подчеркнула, что сокрытие зарплат оставляет работодателю больше возможностей контролировать переговоры об оплате.

По данным исследования конфедерации, из-за гендерного разрыва женщины в ЕС суммарно теряют около 358 млрд евро в год. В среднем это почти 3900 евро на одну женщину.