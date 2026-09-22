AMD вошла в клуб триллионеров: что происходит на рынке чипов

Advanced Micro Devices (AMD) впервые преодолела отметку капитализации в $1 трлн. Акции производителя чипов в понедельник выросли почти на 10%, достигнув рекордных $613,50, — сообщил Bloomberg. Компания присоединилась к ограниченному клубу производителей полупроводников с триллионной оценкой, хотя в течение торговой сессии котировки акций колебались.

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Среди гигантов bigtech в этот клуб входят Nvidia, Broadcom, Micron Technology и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Рывок AMD произошел на фоне нового всплеска интереса инвесторов к инфраструктуре искусственного интеллекта.

Что подтолкнуло акции производителей чипов

Причиной ралли стал успех Muse — нового ШИ-агента Meta, который после запуска в начале сентября возглавил рейтинг бесплатных приложений в американском App Store.

Muse разработан для выполнения обыденных задач от имени пользователя. В частности, он может помогать с онлайн-покупками, покупкой билетов в кино и планированием встреч.

Популярность агента усилила ожидания инвесторов, что распространение подобных сервисов увеличит спрос на центральные процессоры — CPU. Они необходимы не только для обработки запросов искусственного интеллекта, но и координации работы агентов и обслуживания соответствующей инфраструктуры.

На этом фоне:

акции Intel выросли более чем на 14%, показав лучшую динамику среди компаний индекса S&P 500;

бумаги Arm Holdings подорожали примерно на 17%;

индекс Philadelphia Semiconductor Index прибавил около 3,9%;

акции Meta выросли более чем на 10%.

По словам аналитика Wedbush Мэтью Брайсона, рынок процессоров для агентного ИИ в настоящее время в значительной степени представлен двумя основными производителями — Intel и AMD.

AMD восстанавливает позиции после падения

Стремительный рост акций AMD произошел после двухмесячного периода понижения, когда инвесторы сомневались в темпах развития ШИ-рынка и окупаемости масштабных вложений в технологии.

В сентябре акции компании прибавили около 30%. Это может стать лучшим месячным результатом AMD с мая. В то же время в период от июньского максимума до июльского минимума котировки компании упали почти на 26%.

Meta является вторым по величине клиентом AMD и обеспечивает около 5,5% выручки изготовителя чипов.



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Популярность ШИ-агентов может увеличить спрос на процессоры

Аналитики ожидают, что распространение ШИ-агентов создаст дополнительную нагрузку на серверные процессоры. Такие системы должны выполнять не только вычисления, но и координировать многочисленные действия, работать с данными и взаимодействовать с другими программами.

«По мере того как ШИ-агенты будут приобретать популярность среди потребителей, спрос на серверные CPU может возрасти из-за увеличения нагрузки, связанной с обработкой запросов, координацией и инфраструктурой», — отметил аналитик Jefferies Джеки Хэ.

В то же время, рост акций производителей чипов отражает прежде всего ожидания инвесторов, а не уже подтверждено увеличение заказов. Кроме того, сам Muse столкнулся с ограничениями: Amazon заблокировала ШИ-агенту доступ к своей торговой площадке.



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