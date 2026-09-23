ЕС продлит санкции против 3000 человек и компаний, но исключит Усманова и Фридмана

Послы стран Европейского Союза согласовали продление санкций против примерно 3000 российских физических и юридических лиц еще на три года, но договорились исключить из списка двух миллиардеров — Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Reuters.



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Решение стало результатом сложных переговоров, поскольку для продления персональных санкций необходимо единодушие всех 27 стран ЕС. Латвия, которая оставалась последней страной, возражавшей против компромисса, в конце концов воздержалась. Формально соглашение еще предстоит утвердить по письменной процедуре.

Почему Франция выступила за Усманова

Инициатором исключения Усманова из списка санкционного стала Франция. Париж объяснял свою позицию соображениями национальной безопасности и необходимостью реагировать на обращение международных партнеров.

По данным Reuters, за этим решением стояла дипломатическая проблема в отношениях Франции с Азербайджаном. Европейские дипломаты сообщали, что Баку содержит двух граждан Франции, один из которых был осужден в Азербайджане по обвинению в шпионаже.

Интересно, что Усманов родился в Узбекистане, но смог задействовать поддержку других тюркских государств, включая Азербайджан.

В то же время французские дипломаты не подтвердили публично прямую связь между делом задержанных граждан и санкциями против Усманова, но несколько европейских дипломатов заявили Reuters, что Париж считал вопрос Усманова частью переговоров по освобождению французских граждан. Франция, по их словам, испытывала давление со стороны Азербайджана.

Для Парижа это стало необычным шагом: раньше Франция была одним из наиболее последовательных сторонников усиления давления на Россию и поддержки Украины.

Почему Люксембург потребовал исключить Фридмана

После французской инициативы Люксембург заявил о необходимости аналогичного решения по Михаилу Фридману.

Причина здесь носит другой характер. Фридман подал против Люксембурга арбитражный иск с требованием выплатить около $16 млрд. Его претензии связаны с ущербом, который, по его позиции, возник из-за санкционных ограничений.

По данным Reuters, Люксембург опасался, что сохранение санкций против Фридмана после исключения Усманова может ослабить его позицию по этому делу. Поэтому страна настаивала, чтобы оба бизнесмена получили одинаковый статус.

Сам Фридман ранее обжаловал включение в санкционный список ЕС. Усманов также подал ряд исков в европейских судах, добиваясь отмены санкций. Оба миллиардера отрицают выдвинутые против них обоснования санкций.



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Что ЕС получит в результате компромисса

Компромисс позволил одновременно решить два вопроса: Усманов и Фридман больше не будут под персональными санкциями ЕС, а ограничения в отношении примерно 3000 других лиц и компаний продлят сразу три года.

Ранее персональные санкции ЕС в отношении России возобновлялись каждые шесть месяцев. Такой механизм регулярно создавал риск блокирования всего пакета, поскольку для его продления требуется согласие всех 27 государств.

Именно из-за отсутствия договоренности ЕС уже был вынужден продлить действие санкционного режима всего на семь дней — до 22 сентября. Латвия выступала против того, чтобы продление санкций фактически обменивали на исключение двух бизнесменов из списка. В конце концов, Рига воздержалась, что позволило достичь договоренности.



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