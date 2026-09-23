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23 сентября 2026, 8:27 Читати українською

Экономика Украины резко тормозит: ВВП в августе вырос всего на 1,2% после июльских 4%

В августе 2026 г. реальный ВВП Украины вырос на 1,2% в годовом измерении после оцененного роста на 4% в июле. Основным двигателем стало сельское хозяйство, сообщили в Институте экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в очередном выпуске Лунного экономического мониторинга.

В августе 2026 г.
ВВП Украины

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Сельское хозяйство поддержало экономику

Одним из немногих секторов со значительным ростом стало сельское хозяйство.

По оценке Института экономических исследований реальная валовая добавленная стоимость в отрасли выросла на 20% в июле и на 11% в августе благодаря лучшему урожаю.

В то же время в промышленности ситуация ухудшилась.

Перерабатывающая промышленность сократилась на 4,2%, в том числе из-за российских ударов по предприятиям. Среди пострадавших — «Запорожсталь» и «АрселорМиттал».

Добывающая промышленность потеряла 3,9% из-за проблем с морской логистикой, ограничивающих экспорт железной руды.

Энергетика сократила производство

Производство и распределение электроэнергии и газа сократилось на 12,4%. В августе три из девяти атомных энергоблоков находились на ремонте, а выработка гидроэлектростанций оставалась низкой из-за рекордно малой водности рек.

В то же время собственного поколения хватило для покрытия внутреннего потребления.

Импорт электроэнергии составил 184 тыс. МВтч, что на 5% больше, чем в июле. Экспорт вырос на 64% — до 382,1 тыс. МВтч, больше всего — в направлении Венгрии и Румынии.

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Запасы газа выросли

На 5 сентября в подземных хранилищах было накоплено 10,32 млрд куб. м газа. За месяц запасы выросли на 8%, а уровень заполненности хранилищ достиг 34%.

Для сравнения, в прошлом году на эту дату заполненность составила около 24%. Целевого показателя правительство достигло примерно месяца ранее запланированного срока.

Порты остаются одной из главных проблем

Сложной остается ситуация в портах Большой Одессы.

С 22 июля по начало сентября грузопереработка сократилась более чем в 15 раз из-за системных атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда.

Следствием стали очереди в 70−80 судов вблизи Сулинского канала. Проблемы с морской логистикой уже сказались на железнодорожных перевозках.

В августе по железной дороге перевезли лишь 1,30 млн тонн зерна, что на 54% меньше, чем годом ранее.

В то же время перевозки через западные границы выросли в 2,4 раза, а в дунайские порты — почти в три раза.

Экспорт падает, импорт растет

В августе товарный экспорт сократился на 18% в годовом исчислении — до $2,6 млрд. Аграрный экспорт упал на 22%, металлургический — на 48%. Импорт, напротив, вырос на 23% — до $8,2 млрд.

Основными факторами роста стали закупки оборонного и энергетического оборудования.

Бюджетный дефицит остается большим

Дополнительным вызовом для экономики остается фискальная ситуация.

Правительство заявило о дефиците финансирования бюджета 2026 года.

В проекте госбюджета на 2027 год остается значительный неурегулированный разрыв. Дополнительная потребность в финансировании обороны оценивается примерно в $27 млрд.

Инфляция снова ускорилась

Потребительская инфляция в августе выросла до 8,1% в годовом исчислении против 7,7% в июле.

Основными факторами стали удорожание горючего и рост тарифов на воду.

На этом фоне НБУ 17 сентября повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых, оставив возможность для дальнейшего усиления монетарной политики.

Напомним

По данным НБУ, в I квартале 2026 года реальный ВВП Украины вырос на 0,8% в годовом исчислении. Следовательно, во ІІ квартале темпы роста экономики замедлились до 0,4%.

Дальнейшая динамика будет зависеть, прежде всего, от интенсивности российских атак на энергетику, производство и логистику, объемов урожая и стабильности международного финансирования. Обновленный макроэкономический прогноз НБУ представит 29 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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