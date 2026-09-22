Ормузский пролив почти опустел: движение судов упало со 125 до двух в сутки

По данным Reuters, движение торговых судов через Ормузский пролив сократилось до почти минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. В понедельник, 21 сентября, пролив пересекли только два судна с грузами по сравнению с 10 днем ранее, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для сравнения, к началу конфликта 28 февраля через Ормузский пролив проходило около 125 крупных коммерческих судов в сутки. Речь идет о нефтяных танкерах, газовозах, балкерах и контейнеровозах. Из-за этого маршрута до войны перевозили около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и сжиженного природного газа.

Таким образом, видимый судоходный трафик в понедельник составил всего около 1,6% от довоенного уровня.

Из-за пролива почти перестали ходить суда

По данным Kpler, двумя судами, которые удалось зафиксировать 21 сентября, были Supramax под флагом Панамы с грузом минералов и балкер под флагом Либерии. При этом точный маршрут входа в водный путь не установлен.

В то же время фактическое количество проходов может быть больше. Система автоматической идентификации судов (AIS) может отключаться экипажами, чтобы не раскрывать местонахождение судна. Поэтому статистика Kpler отображает именно суда, которые удалось отследить.

Падение трафика происходит уже не первую неделю. В выходные 19−20 сентября через пролив прошли 17 товарных судов по сравнению с 37 неделей ранее. 18 сентября Reuters сообщал лишь о четырех зафиксированных переходах в сутки, тогда как средний показатель за предыдущие 10 дней составлял около 16 судов.

Последние атаки на суда

Сокращение движения происходит на фоне новых атак на гражданские суда.

В понедельник танкер LR Stephanie под флагом острова Мэн, перевозивший сырую нефть, был поражен неустановленным снарядом при входе в Ормузский пролив. По данным Marisks Intelligence, двое членов экипажа получили легкие травмы. Судно продолжило движение самостоятельно.

Еще один инцидент произошел днем раньше. В воскресенье при выходе из пролива был атакован газовоз Al Maryah под флагом Либерии, перевозившего сжиженный нефтяной газ. Судно также смогло продолжить движение без помощи буксира.

По данным Marisks Intelligence, ответственность за обе атаки пока не установлена. Кроме того, ни одно из двух судов не фигурировало в обнародованных Иранским управлением Персидского залива списках судов, якобы нарушающих установленные правила.



Читайте также: Иран меняет правила для бизнеса: валюта и криптовалюта выходят из-под контроля

Почему ситуация важна для мирового рынка

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. Ее резкая разгрузка означает, что значительная часть нефтяных и газовых потоков либо сокращается, либо перемещается на альтернативные маршруты, либо осуществляется менее прозрачно — с выключенными транспондерами.

При этом нефтяные потоки полностью не остановились. После атак на саудовский нефтепровод East-West Pipeline 13 сентября Саудовская Аравия частично перенесла экспорт нефти из Красного моря в терминалы в Персидском заливе. По данным Reuters, через Ормузский пролив в последнее время проходило в среднем около 2,9 млн баррелей нефти в сутки против примерно 700 тыс. баррелей в августе.

В то же время Саудовская Аравия 22 сентября возобновила работу нефтепровода East-West после остановки из-за атак беспилотников. Пока он работает на низкой мощности, но его пропускная способность составляет до 4 млн. баррелей в сутки.

На этом фоне Иран заявил, что готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней при условии снижения военного давления со стороны США и отмены блокады иранских портов. В то же время фактическое движение судов через пролив остается крайне низким.



Как мы писали, Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют