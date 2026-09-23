МВФ поможет найти часть необходимых средств на 2027 год

Президент Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке .

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О чем говорили на встрече

«Встретился с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Спасибо за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки — это справедливая защита наших людей», — отметил Зеленский.

По его словам, во время встречи речь шла и о важности голосования за законы, являющиеся обязательствами Украины перед партнерами.

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«Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки», — заверил Президент.

Он также рассказал о ситуации с безопасностью в Украине и изменении российской тактики воздушных атак. По его словам, россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна.

Напомним

Как писал «Минфин», потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд . долларов США. Планируется привлечение средств от Европейского Союза, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.