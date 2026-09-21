В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тысяч электромобилей. Больше всего таких транспортных средств зарегистрировали во Львовской области, Киеве и Киевской области, сообщает «Укравтопром».
Tesla, BYD или Nissan: какие электромобили стали самыми популярными в разных регионах Украины
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В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций электромобилей вошли:
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Львовская область — 687 авто, из которых 96% были подержанными;
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Киев — 356 авто, 67% подержанных;
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Киевская область — 315 авто, 76% подержанных;
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Днепропетровская область — 266 авто, 85% подержанных;
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Ровенская область — 262 авто, 98% подержанных.
Какие новые электромобили покупали чаще всего
Среди новых электромобилей в регионах-лидерах наибольшим спросом пользовались:
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BYD Sea Lion 06 EV — во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях;
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ZEEKR 7X — в Киеве;
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Toyota bZ4X — в Ровенской области.
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Лидеры среди подержанных электромобилей
Самыми популярными моделями электромобилей, ввозимых из-за границы, стали:
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Tesla Model 3 — во Львовской области и Киеве;
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Tesla Model Y — в Киевской и Днепропетровской областях;
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Nissan Leaf — в Ровенской области.
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