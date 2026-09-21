Десятки тысяч немецких автоработников вышли на протесты: что происходит с Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz

Как сообщает Bloomberg, в понедельник десятки тысяч работников автомобильной промышленности Германии вышли на акции протеста, требуя сохранить рабочие места и не допустить закрытия заводов. В общей сложности профсоюз IG Metall организовал более 280 акций по всей стране. К протестам присоединились сотрудники Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche и крупные производители автокомпонентов.



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Масштабные демонстрации прошли на фоне усугубления кризиса немецкого автопрома. Ее последствия особенно заметны у Volkswagen, который в конце прошлой недели резко ухудшил прогноз прибыли, усилив опасения по поводу будущего отрасли.

Volkswagen теряет позиции на ключевых рынках

В пятницу Volkswagen снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год до не более 1% против предыдущего ожидания на уровне не менее 4%.

Среди причин компания назвала ухудшение ситуации на китайском рынке, расходы на реструктуризацию и списание около 6 млрд евро, связанные с брендом Porsche.

На этом фоне акции Volkswagen в понедельник подешевели еще на 2,6%. В пятницу падение превысило 5%, а всего с начала года капитализация компании сократилась примерно на 27%.

Китай, который долгое время был одним из главных источников прибыли немецких автопроизводителей, постепенно теряет эту роль. Местные производители, в частности BYD, активно расширяют присутствие в Европе, предлагая более доступные электромобили и гибриды. В июле доля китайских брендов на европейском рынке выросла до 11%.

В то же время, немецкие компании вынуждены тратить значительные средства на переход к электромобильности, преодолевать торговые барьеры в США и сокращать затраты на масштабную производственную инфраструктуру внутри страны.

Дорогие энергоносители и торговые барьеры

Проблемы автопрома являются частью более широкого кризиса немецкой промышленной модели, которая десятилетиями опиралась на относительно дешевую энергию, открытые международные рынки и высокий спрос в Китае.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия лишилась доступа к значительной части бывших энергетических ресурсов. Рост затрат на энергоносители ухудшил конкурентоспособность производства.

Дополнительное давление создают действия на Ближнем Востоке. В сентябре цены на бензин и дизельное горючее в Германии достигли рекордных значений. В то же время электромобили, продажи которых в Европе растут, часто снабжают производителям более низкую маржу.

Сложнее стала и работа на американском рынке. Особенно уязвимы к тарифной политике США премиальные бренды Porsche и Audi, которые в значительной степени зависят от экспорта в Соединенные Штаты.

Аналитики обращают внимание на избыточные производственные мощности в Германии. На фоне слабого спроса компаниям приходится сокращать выпуск продукции, в то время как китайские конкуренты наращивают экспорт в Европу и усиливают ценовую конкуренцию.

Немецкий автопром уже сократил десятки тысяч рабочих мест

По данным отраслевой ассоциации VDA, с 2019 года автомобильная промышленность Германии потеряла около 100 тысяч человек. Последующие сокращения уже запланированы или рассматриваются крупнейшими компаниями.

В частности:

планы реструктуризации Volkswagen в перспективе могут затронуть около 100 тысяч рабочих мест по всему миру;

BMW сокращает примерно 8 тысяч должностей;

Mercedes-Benz уменьшает объем производства в Германии и одновременно расширяет более экономные производственные операции в Венгрии.

Особенно ощутимы потери среди поставщиков автокомпонентов. В период с 2019-го по 2025 год они сократили около 74 тысяч рабочих мест, что составляет почти четверть их общей занятости.

Таким образом, автомобильная отрасль стала производственным сектором Германии, где занятость сокращается быстрее всего.



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Правительство обещает поддержку, но бизнесу нужны более быстрые решения

Правительство канцлера Фридриха Мерца уже объявило о создании инфраструктурного фонда в размере €500 млрд, инвестиционных стимулах и мерах по снижению стоимости электроэнергии и налоговой нагрузки.

Однако значительная часть этих мер будет иметь эффект только через несколько лет. К примеру, снижение корпоративного налога запланировано только с 2028 года. Между тем, автопроизводители уже сокращают персонал, пересматривают производственные планы и переносят инвестиции.

Чего требует профсоюз IG Metall

Профсоюз IG Metall призывает автопроизводителей гарантировать сохранность заводов и рабочих мест. Ее представители также требуют от правительства:

снизить расходы предприятий на энергоносители;

усилить защиту германского производства от дешевого импорта;

поддержать конкурентоспособность национальной автомобильной промышленности.

Глава IG Metall Кристиане Беннер заявила, что работники не несут ответственности за кризис. Она также призвала Европейский Союз расширить таможенные пошлины на импорт китайских автомобилей, чтобы защитить европейских производителей.

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