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21 сентября 2026, 12:59 Читати українською

С 21 сентября Volkswagen исключили из EURO STOXX 50: ктозанял место автоконцерна

Немецкий автоконцерн Volkswagen исключен из EURO STOXX 50 — одного из ключевых фондовых индексов еврозоны. Изменения вступили в силу с открытием европейских рынков 21 сентября 2026 года, следует из сообщения оператора индекса STOXX.

Немецкий автоконцерн Volkswagen исключен из EURO STOXX 50 — одного из ключевых фондовых индексов еврозоны.

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Почему приняли такое решение

Решение было принято в рамках регулярного ежегодного пересмотра состава индекса. Вместе с привилегированными акциями Volkswagen из EURO STOXX 50 исключены бумаги нидерландской информационно-аналитической компании Wolters Kluwer.

Кто занял их место

Их места заняли две компании

  • Nokia — финский производитель телекоммуникационного оборудования;
  • Engie — французская энергетическая компания.

Для Nokia это возвращение в число крупнейших публичных компаний еврозоны. Компания вновь вошла в EURO STOXX 50 спустя год после исключения.

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 включает 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний стран еврозоны и широко используется инвесторами как ориентир состояния европейского фондового рынка.

Пересмотр состава индекса имеет практическое значение для рынка: фонды, которые отслеживают EURO STOXX 50, должны корректировать свои портфели в соответствии с его новой структурой.

EURO STOXX объявил о предстоящих изменениях еще 1 сентября. Они начали действовать 21 сентября 2026 года.

Читайте также: Десятки тысяч немецких автоработников вышли на протесты: что происходит с Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz

Что не так с VW

Капитализация VW больше не соответствует критериям: акции упали до 16-летнего минимума, подешевев на три четверти от максимума 2021 года.

В индексе сейчас остались всего три автопроизводителя. В прошлом году из
Euro Stoxx 50 исключили Stellantis, ее акции с тех пор упали без малого вдвое.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что исключение из индекса может усилить
давление и на акции Volkswagen.

Немецких компаний в индексе осталось 16, субиндекс немецких компаний, входящих в Euro Stoxx, отстает от общего индекса: 10,9% среднегодовой доходности против 12,5%.

Volkswagen теряет позиции на ключевых рынках

В пятницу Volkswagen снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год до не более 1% против предыдущего ожидания на уровне не менее 4%.

Среди причин компания назвала ухудшение ситуации на китайском рынке, расходы на реструктуризацию и списание около 6 млрд евро, связанные с брендом Porsche.

На этом фоне акции Volkswagen в понедельник подешевели еще на 2,6%. В пятницу падение превысило 5%, а всего с начала года капитализация компании сократилась примерно на 27%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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