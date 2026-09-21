Немецкий автоконцерн Volkswagen исключен из EURO STOXX 50 — одного из ключевых фондовых индексов еврозоны. Изменения вступили в силу с открытием европейских рынков 21 сентября 2026 года, следует из сообщения оператора индекса STOXX.
С 21 сентября Volkswagen исключили из EURO STOXX 50: ктозанял место автоконцерна
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Почему приняли такое решение
Решение было принято в рамках регулярного ежегодного пересмотра состава индекса. Вместе с привилегированными акциями Volkswagen из EURO STOXX 50 исключены бумаги нидерландской информационно-аналитической компании Wolters Kluwer.
Кто занял их место
Их места заняли две компании
- Nokia — финский производитель телекоммуникационного оборудования;
- Engie — французская энергетическая компания.
Для Nokia это возвращение в число крупнейших публичных компаний еврозоны. Компания вновь вошла в EURO STOXX 50 спустя год после исключения.
EURO STOXX 50
EURO STOXX 50 включает 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний стран еврозоны и широко используется инвесторами как ориентир состояния европейского фондового рынка.
Пересмотр состава индекса имеет практическое значение для рынка: фонды, которые отслеживают EURO STOXX 50, должны корректировать свои портфели в соответствии с его новой структурой.
EURO STOXX объявил о предстоящих изменениях еще 1 сентября. Они начали действовать 21 сентября 2026 года.
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Что не так с VW
Капитализация VW больше не соответствует критериям: акции упали до 16-летнего минимума, подешевев на три четверти от максимума 2021 года.
В индексе сейчас остались всего три автопроизводителя. В прошлом году из
Euro Stoxx 50 исключили Stellantis, ее акции с тех пор упали без малого вдвое.
Аналитики, опрошенные FT, считают, что исключение из индекса может усилить
давление и на акции Volkswagen.
Немецких компаний в индексе осталось 16, субиндекс немецких компаний, входящих в Euro Stoxx, отстает от общего индекса: 10,9% среднегодовой доходности против 12,5%.
Volkswagen теряет позиции на ключевых рынках
В пятницу Volkswagen снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год до не более 1% против предыдущего ожидания на уровне не менее 4%.
Среди причин компания назвала ухудшение ситуации на китайском рынке, расходы на реструктуризацию и списание около 6 млрд евро, связанные с брендом Porsche.
На этом фоне акции Volkswagen в понедельник подешевели еще на 2,6%. В пятницу падение превысило 5%, а всего с начала года капитализация компании сократилась примерно на 27%.
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