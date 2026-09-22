Проезд может подорожать: в Украине готовят раздел маршрутов на коммерческие и дотированные

В Украине готовят новую модель организации пассажирских перевозок, которая фактически разделит маршруты на коммерческие и финансируемые за счет государственного или местных бюджетов. Как сообщает LIGA ZAKON, Минразвития вынесло на публичное обсуждение пакет из четырех законопроектов, которые должны изменить правила работы рынка.



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Для пассажиров одно из самых заметных изменений может быть связано с тарифами: на коммерческих маршрутах перевозчики будут самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Это создает предпосылки для роста цен там, где перевозка не будет нуждаться в бюджетной поддержке.

Часть маршрутов будет работать по свободному тарифу

Ответственный орган будет определять, какие маршруты коммерчески жизнеспособны, и будет включать их в отдельный перечень.

На таких маршрутах перевозчик будет сам устанавливать тариф, а также нести все коммерческие риски. То есть государство или местные власти не будут компенсировать ему разницу между расходами и доходами.

Фактически это означает переход части рынка к свободному ценообразованию. Если расходы перевозчика будут расти, он сможет учитывать его в стоимости билета. Поэтому для пассажиров на таких маршрутах существует риск удорожания проезда.

Остальные маршруты будут оплачивать из бюджета

Маршруты, не считающиеся коммерчески жизнеспособными, органы власти смогут заказывать у перевозчиков по отдельному договору.

В этом случае тариф будет определять заказчик, а перевозчик будет получать оплату не просто за количество проданных билетов, а за фактически проделанную работу — за каждый километр.

Средства от продажи билетов будут поступать заказчику через оператора системы учета оплаты проезда. Если выручка от пассажиров будет меньше стоимости выполненной транспортной работы, разницу будет компенсировать заказчик.

То есть государство или местные власти фактически будут дотировать такие перевозки, чтобы маршрут оставался доступным для пассажиров и одновременно экономически выгодным для перевозчика.

Что это значит для пассажиров

Новая система создает две разные модели.

На коммерческих маршрутах стоимость будет зависеть от рыночных условий и издержек перевозчика. Поскольку тариф больше не будет жестко регулироваться властями, это может привести к его повышению.

На заказанных маршрутах власти будут сохранять контроль над тарифом и компенсировать перевозчику часть расходов. Именно на таких маршрутах планируется обеспечивать перевозки, которые социально необходимы, но не могут полностью окупаться за счет пассажиров.

Договоры будут заключаться на 10−15 лет

Для автомобильного и троллейбусного транспорта договоры с заказчиками предлагается заключать на 10 лет, а для трамваев и метрополитена — сроком до 15 лет.

Для коммерческих маршрутов вместо нынешнего договора с органами власти планируется ввести специальное разрешение. Отказать в его выдаче можно будет только по определенным законом основаниям, причем такое решение позволят обжаловать.



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Отдельно законопроекты предусматривают более жесткую ответственность за нелегальные перевозки. Работа без необходимого разрешения, договора или иного решения заказчика будет наказываться штрафом в 1000 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года штраф будет увеличиваться вдвое.

Основной закон, который должен ввести новую модель разрешений и договоров, планируется ввести в действие с 1 января 2028 года.



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