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22 сентября 2026, 16:10 Читати українською

Цены на АЗС: А-95 прибавил 8 копеек, дизель подешевел на 4 копейки

Во вторник, 22 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,08 грн/л — до 89,23 грн/л. В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,04 грн/л — до 98,51 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Во вторник, 22 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 0,08 грн/л — до 89,23 грн/л.
Цены на АЗС

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Средние цены на горючее

По состоянию на 22 сентября средняя стоимость составляла:

  • А-95 премиум — 93,55 грн/л;
  • А-95 — 89,23 грн/л;
  • А-92 — 85,88 грн/л;
  • дизельное топливо — 98,51 грн/л;
  • автогаз — 43,95 грн/л.

Читайте: Дизель по 145 грн — реальный сценарий? Эксперт объяснил, что будет с ценами на горючее

Как изменились цены за сутки

По сравнению с 21 сентября:

  • А-95 премиум подорожал на 0,22 грн/л;
  • А-95 — на 0,08 грн/л;
  • А-92 — на 0,72 грн/л;
  • дизельное топливо подешевело на 0,04 грн/л;
  • автогаз — на 0,19 грн/л.

Больше всего за сутки подорожал бензин А-92 — на 72 коп./л.

Что будет с ценами на дизельное топливо

Как писал «Минфин», стоимость дизельного горючего в Украине в феврале может вырасти до 115−120 грн за литр. Такой сценарий назвал топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. По его оценке, это наиболее реалистический прогноз с учетом ситуации на мировом рынке нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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