Украина получила $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Финансирование предоставлено Международным банком реконструкции и развития (МБРР) под гарантию Правительства Канады. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда пойдут деньги

Денежные средства направляются на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

«Полученные средства позволяют обеспечивать своевременное финансирование критически важных социальных расходов государства. PEACE остается одним из ключевых и наиболее эффективных инструментов бюджетной поддержки Украины. Благодарен Правительству Канады и Всемирному банку за партнерство и поддержку финансовой устойчивости Украины», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

Это соглашение стало 27-м в рамках PEACE in Ukraine. После ее заключения общий объем проекта достиг $54,3 млрд.

PEACE in Ukraine является самым крупным инвестиционным проектом в истории Всемирного банка. Он играет ключевую роль в обеспечении стабильности государственных финансов Украины и приоритетных социальных расходов в условиях полномасштабной войны.

С 24 февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина получила более $73,8 млрд финансовой помощи, из которых более $53 млрд — в форме грантов.

Министерство финансов Украины продолжает сотрудничество с Всемирным банком и международными партнерами для мобилизации необходимого финансирования государственного бюджета и макрофинансовой стабильности Украины в 2026 и последующих годах.