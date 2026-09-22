Бизнесу дали три месяца, чтобы сохранить работу во время воздушных тревог

Предприятиям больше не обязательно останавливать работу по каждому сигналу воздушной тревоги. При желтом уровне, который вводится в случае дроновой угрозы, предприятия могут продолжать деятельность при условии соблюдения требований безопасности и доступа людей к укрытию. Об этом пишет biz.ligazakon.net.

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Правительство официально сообщало, что новое разделение тревог вводится именно для того, чтобы не парализовать работу экономики во время менее опасных сценариев воздушной угрозы.

Желтый и красный уровни: в чем разница

Желтый уровень объявляется при дроновой угрозе.

Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. В таком случае работа должна быть остановлена, а работники и посетители должны перейти в укрытие.

При желтом уровне предприятия могут работать, если имеют:

укрытие;

сооружение двойного назначения;

или обустроено безопасное пространство, отвечающее установленным требованиям.

Что такое безопасное пространство

Безопасным пространством может быть наиболее защищенная часть уже имеющегося помещения. То есть для этого не обязательно строить новое сооружение.

Такое пространство определяет балансодержатель с учетом существующего планирования и возможности оградить людей от обломков и последствий взрыва.

Компания также должна проинформировать работников и посетителей, где именно расположено такое пространство.

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Что делать бизнесу без укрытия

Для предприятий, которые пока не имеют укрытия или иного защищенного пространства, предусмотрен переходный период.

Правительство сообщало, что бизнесу предоставляется три месяца для решения вопроса с укрытием. До этого времени работа может продолжаться только при определенных условиях.

В то же время после завершения переходного срока отсутствие укрытия или иного допустимого безопасного пространства будет означать, что во время желтого уровня у предприятия нет оснований продолжать работу.

Необходимые таблички и оповещения

На входе или внешней стене объекта должна быть размещена информационная табличка о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства.

Кроме того, работодатель должен самостоятельно обеспечить оповещение работников и посетителей о сигнале воздушной угрозы.

То есть полагаться только на мобильные приложения посетителей недостаточно — объект должен иметь собственный механизм информирования.

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Для учебных заведений действуют более строгие правила

Для образовательных учреждений предусмотрен более жесткий режим.

Безопасное пространство не заменяет полноценное защитное сооружение гражданской защиты, поэтому возможность продолжать занятие зависит от наличия надлежаще обустроенного укрытия.

Метро и транспорт будут работать иначе Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и при необходимости увеличивать количество наземного общественного транспорта. Также местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00 .

Для железной дороги правительство также установило отдельный алгоритм: при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров продолжаются, а при красном — отправка и посадка приостанавливаются, пассажиры должны перейти в укрытие.

Что это значит для бизнеса

Главное изменение состоит в том, что желтый уровень больше не означает автоматическую остановку работы.

Но возможность работать зависит от выполнения требований безопасности: наличия укрытия или иного предусмотренного правилами безопасного пространства, надлежащей маркировки и собственной системы оповещения.

При красном уровне принцип остается другим — работу прекращают, а людей переводят в защищенные помещения.

Напомним

С 6 сентября 2026 г. в Киеве действует дифференцированная система оповещения о воздушной опасности. Ее ввели в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.

Система предусматривает два уровня угрозы: желтый объявляется в случае дроновой опасности, а красный — во время массированной атаки беспилотников, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозы.