Финансовые компании изменили правила работы: НБУ отозвал одну лицензию и сократил другую

Национальный банк Украины принял решение по лицензиям двух небанковских финансовых компаний. Одна из них лишилась лицензии и была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений, а другая добровольно отказалась от права оказывать услуги факторинга.

«ИНТЕР ВЕЙ КАПИТАЛ» потеряла лицензию

НБУ отозвал лицензию у ООО «ИНТЕР ВЕЙ КАПИТАЛ» на основании заявления самой компании.

Лицензия позволяла компании предоставлять денежные средства и банковские металлы в кредит, а также осуществлять факторинг.

После отзыва лицензии компания была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений. То есть, она больше не имеет статуса финансового учреждения и не может предоставлять услуги в рамках этой лицензии.



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«ПАЛЛАДИУМ ФИНАНС» отказалась от факторинга

Другое решение касается ООО «ФК «ПАЛЛАДИУМ ФИНАНС». Компания сама обратилась в НБУ с заявлением об изменении объема своей лицензии.

Регулятор согласился исключить из лицензии право оказывать услуги факторинга.

После этого компания сохранит право предоставлять средства и банковские металлы в кредит, но больше не сможет работать в сфере факторинга.



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