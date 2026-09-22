НБУ обновил курс валют: доллар прибавил 8 копеек

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 23 сентября. Доллар США подорожал на 8 копеек — до 44,78 грн, тогда как евро подешевел на 3 копейки — до 51,33 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Официальный курс валют

На 23 сентября НБУ установил:

1 доллар США — 44,78 грн;

1 евро — 51,33 грн.

Для сравнения, 22 сентября официальный курс доллара составил 44,70 грн, а евро — 51,36 грн.

Как изменился курс

За сутки гривна ослабла по отношению к доллару на 0,08 грн. В то же время по отношению к евро гривна несколько укрепилась: курс европейской валюты снизился на 0,03 грн.