Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 23 сентября. Доллар США подорожал на 8 копеек — до 44,78 грн, тогда как евро подешевел на 3 копейки — до 51,33 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
НБУ обновил курс валют: доллар прибавил 8 копеек
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Официальный курс валют
На 23 сентября НБУ установил:
- 1 доллар США — 44,78 грн;
- 1 евро — 51,33 грн.
Для сравнения, 22 сентября официальный курс доллара составил 44,70 грн, а евро — 51,36 грн.
Как изменился курс
За сутки гривна ослабла по отношению к доллару на 0,08 грн. В то же время по отношению к евро гривна несколько укрепилась: курс европейской валюты снизился на 0,03 грн.
Источник: Минфин
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