После закрытия межбанка во вторник, 22 сентября, курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 8 копеек в продаже, евро добавило 5 копеек в покупке и в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке 22 сентября
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Валютный рынок
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Открытие 22 сентября
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Закрытие 22 сентября
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Изменения
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44,71/44,74
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44,79/44,82
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8/8
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51,26/51,28
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51,31/51,33
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−45,02 грн. Евро покупают за 51,13 грн., а продают за 51,81 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−44,94, евро — 51,70−51,92 грн.
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Источник: Минфин
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