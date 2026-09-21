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21 сентября 2026, 14:14 Читати українською

Северокорейские хакеры похитили данные 7000 криптокошельков и украли $10,8 млн

Северокорейская хакерская группировка WaterPlum с помощью фейковых вакансий заразила около 30 000 устройств, похитила данные 7000 криптокошельков и украла $10,8 млн, сообщают правоохранительные органы Германии.

Северокорейская хакерская группировка WaterPlum с помощью фейковых вакансий заразила около 30 000 устройств, похитила данные 7000 криптокошельков и украла $10,8 млн, сообщают правоохранительные органы Германии.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно о атакахАтаки WaterPlum продолжались как минимум с декабря прошлого года по июль этого и затронули жителей более 100 стран и регионов планеты, говорит информация немецкой полиции, Национального полицейского агентства Японии (NPA) и Федерального бюро расследования США.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о атаках

Атаки WaterPlum продолжались как минимум с декабря прошлого года по июль этого и затронули жителей более 100 стран и регионов планеты, говорит информация немецкой полиции, Национального полицейского агентства Японии (NPA) и Федерального бюро расследования США.

Основными целями хакеров названы веб-разработчики, инженеры, специалисты по криптовалютам и блокчейну. Для выхода на потенциальных жертв злоумышленники представлялись сотрудниками операторов ИИ, криптовалютных компаний либо рекрутинговых сервисов.

Во время собеседований и тестовых заданий кандидатам предлагали скачать файлы с платформ совместной разработки и репозиториев кода.

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В файлах скрывалось вредоносные программы под названием BeaverTail, InvisibleFerret, OtterCookie, OtterCandy, рассказали полицейские. После заражения хакеры получали постоянный удаленный доступ к компьютеру.

Как утверждают представители правоохранительных структур, WaterPlum собирала логины и пароли из браузеров, фиксировала нажатия клавиш, копировала содержимое буфера обмена и делала снимки экрана. Особый интерес представляли приватные ключи и сид-фразы криптокошельков.

Также хакеры искали документы и изображения удостоверений личности. NPA и ФБР связывают деятельность WaterPlum и части работающих за рубежом северокорейских IT-специалистов с 313-м генеральным бюро Департамента военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

В Японии правоохранители впервые обнаружили так называемую ферму ноутбуков: компьютеры находились у местного посредника, а дистанционно ими управляли граждане КНДР. Через подобные схемы за границу могли уходить средства на сотни миллионов иен.

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Ранее северокорейская хакерская группировка Lazarus начала использовать для атак на криптопроекты, биржи и финтех-стартапы новый троян RemotePE. О появлении вредоносной программы сообщили специалисты нидерландской компании Fox-IT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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