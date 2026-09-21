Валютные переводы из-за границы на платежные счета будут засчитываться только в гривне

Небанковские поставщики платежных услуг больше не смогут зачислять валютные поступления физических лиц из-за границы на платежные счета в валюте. Такие средства будут автоматически конвертироваться в гривну независимо от суммы перевода и страны отправления. Об этом пишет LIGA ZAKON со ссылкой на постановление НБУ № 106, которое внесло изменения в Положение № 2.

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По какому курсу будут конвертировать средства

Курс пересчета получатель самостоятельно не выбирает. Для таких операций будет применяться курс продажи иностранной валюты банка, определенный в договоре между банком и небанковским поставщиком платежных услуг.

Если такой договор не заключен или в нем не согласовано условие курса, зачислить валютное поступление на платежный счет не удастся. Фактические затраты из-за разницы между курсом банка и рыночным курсом будет нести получатель средств.

Что будет с карточными поступлениями из-за границы

Карточные поступления через международные платежные системы будут также конвертироваться в гривну. В этом случае требуется согласие плательщика с курсом перерасчета. Она должна фиксироваться на стороне плательщика и международной платежной системы.

Это правило распространяется не только на физических лиц, но и на юридических лиц и ФОП, принимающих карточные платежи из-за границы.

Ужесточаются требования к данным о переводе

Информация о плательщике и получателе, сопровождающая перевод, должна отвечать требованиям законодательства о финансовом мониторинге.

Если необходимых данных недостаточно, проблема уже не будет ограничиваться валютным надзором — операция может также не отвечать требованиям финмониторинга.

Что нужно сделать небанковским платежным сервисам

Предоставителям платежных услуг придется проверить договоры с обслуживающими банками и условия валютного курса.

Также им нужно обновить клиентские договоры и тарифы в части раскрытия курса зачисления и настроить процессы выплат и эквайринга так, чтобы подтверждение согласия плательщика на курс поступало вместе с операцией.

Фактически платежные счета в этой части приравниваются к текущим банковским счетам.

При этом мультивалютные платежные счета физических лиц сохраняют валютную функциональность для других операций, но не для входящих переводов из-за границы.