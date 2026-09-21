Доллар и евро пошли вниз: курс валют на 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и 2 в продаже. Курс евро снизился на 1 копейку в покупке и продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,45−44,96 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,87, евро — 51,75−51,99 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,68−44,71 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,28−51,29 грн.

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