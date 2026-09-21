Курс ведущей криптовалюты днем в понедельник резко поднялся выше $85 000

В понедельник, 21 сентября, курс биткоина резко вырос, превысив $85 200. Криптовалюта обновила максимум с начала февраля, продолжив восстановление после предыдущего периода понижения.

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На время написания биткоин торговался по $84 700 и подорожал более чем на 5% за 24 часа. Рост более широкого рынка составил 5,3%. Среди них Ethereum и XRP выросли на 6%, Solana — на 7%. Многие альтоины первой сотни по капитализации подорожали на 10% и более.



Рост биткоина произошел на фоне улучшения настроений на мировых финансовых рынках. В понедельник дорожали акции технологических компаний, в том числе производителей чипов, что усилило спрос инвесторов на рисковые активы. В то же время, снижение цен на нефть способствовало падению доходности американских государственных облигаций, создавая более благоприятные условия для криптовалют.



Криптоинвесторы подталкивают бычий рынок



Дополнительную поддержку биткоина оказывает интерес институциональных инвесторов и ожидание дальнейшего развития криптовалютного рынка. Ранее рост цифрового актива также связывался со слабым долларом, спросом на альтернативные активы и ожиданиями более благоприятной регуляторной среды в США.



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В то же время аналитики предостерегают, что биткоин остается чувствительным к изменениям монетарной политики Федеральной резервной системы, инфляционным рискам и общей динамике мировых рынков.

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