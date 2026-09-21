Бюро экономической безопасности Украины расширяет сотрудничество с иностранными партнерами в сфере поиска и возврата активов, противодействия отмыванию средств и расследованию трансграничных финансовых схем. Об этом пишет юридическая компания WINNER со ссылкой на БЭБ.
Трансграничные дела БЭБ становятся трендом: юристы назвали документы, которые защитят иностранные счета от угрозы ареста
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Как сообщило БЭБ 18 сентября, международное взаимодействие становится одним из важных направлений финансовых расследований. Это означает, что экономические уголовные производства в Украине все чаще могут включать активы и операции в других юрисдикциях.
Какие активы и операции могут заинтересовать следствие
Международные механизмы могут применяться, если в производстве фигурируют:
- счета в иностранных банках;
- компании, зарегистрированные в других странах;
- недвижимость и другие активы за границей;
- сложные корпоративные структуры;
- международные денежные операции.
В таких случаях следствие может использовать не только информацию из украинских реестров и банков, но и данные, полученные благодаря взаимодействию с компетентными органами других государств.
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БЭБ также развивает аналитическое направление, направленное на отслеживание движения активов, установление источников происхождения средств, фактических собственников имущества и возможных трансграничных финансовых схем.
Иностранный счет или компания не являются нарушением
Наличие иностранной компании, банковского счета или актива за границей само по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Основания для проверки могут возникнуть, если правоохранители пытаются установить связь такого имущества с предполагаемым уголовным правонарушением.
Какие документы следует иметь владельцам бизнеса
Юристы рекомендуют владельцам международного бизнеса хранить документы, подтверждающие:
- законное происхождение денежных средств;
- экономическую цель операций;
- реальность деятельности иностранных компаний;
- структуру собственности;
- основания приобретения активов.
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Если у уголовного производства есть международная составляющая, стратегия правовой защиты также должна учитывать законодательство и процедуры соответствующих иностранных юрисдикций.
Подготовить доказательную базу законности происхождения активов заранее проще, чем доказывать это после наложения ареста.
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