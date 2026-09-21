Трансграничные дела БЭБ становятся трендом: юристы назвали документы, которые защитят иностранные счета от угрозы ареста

Бюро экономической безопасности Украины расширяет сотрудничество с иностранными партнерами в сфере поиска и возврата активов, противодействия отмыванию средств и расследованию трансграничных финансовых схем. Об этом пишет юридическая компания WINNER со ссылкой на БЭБ.

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Как сообщило БЭБ 18 сентября, международное взаимодействие становится одним из важных направлений финансовых расследований. Это означает, что экономические уголовные производства в Украине все чаще могут включать активы и операции в других юрисдикциях.

Какие активы и операции могут заинтересовать следствие

Международные механизмы могут применяться, если в производстве фигурируют:

счета в иностранных банках;

компании, зарегистрированные в других странах;

недвижимость и другие активы за границей;

сложные корпоративные структуры;

международные денежные операции.

В таких случаях следствие может использовать не только информацию из украинских реестров и банков, но и данные, полученные благодаря взаимодействию с компетентными органами других государств.

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БЭБ также развивает аналитическое направление, направленное на отслеживание движения активов, установление источников происхождения средств, фактических собственников имущества и возможных трансграничных финансовых схем.

Иностранный счет или компания не являются нарушением

Наличие иностранной компании, банковского счета или актива за границей само по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Основания для проверки могут возникнуть, если правоохранители пытаются установить связь такого имущества с предполагаемым уголовным правонарушением.

Какие документы следует иметь владельцам бизнеса

Юристы рекомендуют владельцам международного бизнеса хранить документы, подтверждающие:

законное происхождение денежных средств;

экономическую цель операций;

реальность деятельности иностранных компаний;

структуру собственности;

основания приобретения активов.

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Если у уголовного производства есть международная составляющая, стратегия правовой защиты также должна учитывать законодательство и процедуры соответствующих иностранных юрисдикций.

Подготовить доказательную базу законности происхождения активов заранее проще, чем доказывать это после наложения ареста.