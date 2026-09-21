Киев готов к зиме на 72%: эксперт предупредил о рисках для жителей высоток

Киев подготовлен к отопительному сезону примерно на 72%, однако этот показатель в значительной степени обеспечивает старая газифицированная застройка, сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Ранок .LIVE.



► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



По его словам, жители современных высотных домов могут столкнуться с серьезными проблемами зимой, потому что дома, построенные после 1980-х годов, особенно высотки более 10 этажей, преимущественно не имеют газоснабжения.

Следовательно, в случае длительных перебоев с электроэнергией и теплоснабжением их жители могут остаться без необходимых для жизни условий.



Читайте также: «Услуги не было — платежек быть не может»: Кабмин проверит летние счета за январское отопление в Киеве

Дела на левом берегу улучшаются



Закревский отметил, что ситуация с отоплением на левом берегу Киева этой зимой может быть лучше, чем в прошлом. В частности, энергетические компании смогли найти финансирование для подготовки к отопительному сезону, а также обеспечить поставки части необходимого оборудования.

Он добавил, что в случае российских атак на теплоэлектроцентрали правительство вместе с профильными компаниями планирует привлекать специалистов по смежным отраслям. Это должно помочь быстрее ликвидировать последствия возможных ушибов и возобновлять работу поврежденной инфраструктуры.



Как мы сообщали, в странах выплатят по 19 400 грн на отопление: кто получит