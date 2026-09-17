Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Правительство выделило почти 800 млн грн на защиту дорог от дронов: названы пять областей
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Куда направят средства
Из общей суммы:
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357 млн грн получит Агентство обновления;
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432 млн. грн передадут областным военным администрациям прифронтовых регионов.
Финансирование направят в пять областей:
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Запорожской;
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Черниговской;
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Днепропетровской;
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Донецкой;
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Херсонской.
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Работы должны начаться безотлагательно
По словам главы правительства, меры по усилению защиты дорог необходимо начать как можно скорее и завершить в кратчайшие сроки.
Ожидается, что финансирование поможет повысить безопасность маршрутов, которые используются для перевозки военных грузов, техники и других критически важных ресурсов.
Как мы сообщали, платные дороги в Украине появятся очень скоро. Вопрос только в том, когда и в какой форме.
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