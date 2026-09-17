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17 сентября 2026, 14:05 Читати українською

Правительство выделило почти 800 млн грн на защиту дорог от дронов: названы пять областей

Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики.

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Куда направят средства

Из общей суммы:

  • 357 млн грн получит Агентство обновления;

  • 432 млн. грн передадут областным военным администрациям прифронтовых регионов.

Финансирование направят в пять областей:


Работы должны начаться безотлагательно

По словам главы правительства, меры по усилению защиты дорог необходимо начать как можно скорее и завершить в кратчайшие сроки.

Ожидается, что финансирование поможет повысить безопасность маршрутов, которые используются для перевозки военных грузов, техники и других критически важных ресурсов.

Как мы сообщали, платные дороги в Украине появятся очень скоро. Вопрос только в том, когда и в какой форме.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
17 сентября 2026, 15:53
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