Правительство выделило почти 800 млн грн на защиту дорог от дронов: названы пять областей

Кабинет Министров Украины направит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление антидроновой защиты автомобильных дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и военной логистики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Куда направят средства

Из общей суммы:

357 млн грн получит Агентство обновления;

432 млн. грн передадут областным военным администрациям прифронтовых регионов.

Финансирование направят в пять областей:



Работы должны начаться безотлагательно

По словам главы правительства, меры по усилению защиты дорог необходимо начать как можно скорее и завершить в кратчайшие сроки.

Ожидается, что финансирование поможет повысить безопасность маршрутов, которые используются для перевозки военных грузов, техники и других критически важных ресурсов.

Как мы сообщали, платные дороги в Украине появятся очень скоро. Вопрос только в том, когда и в какой форме.