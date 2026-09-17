ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Европейский Союз предложил Китаю добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Как сообщает Reuters, Брюссель стремится сдержать рост китайского импорта и избежать новой торговой конфронтации с Пекином, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Китайские гибриды могут получить квоту на рынке ЕС

По данным издания, Евросоюз хочет, чтобы доля китайских гибридных автомобилей на рынке ЕС не превышала примерно 15%.

В Брюсселе опасаются, что стремительный рост импорта китайской продукции может ослабить европейскую промышленность и привести к сокращению производства внутри блока.

Представитель ЕС, цитируемый Financial Times, заявил, что если Китай самостоятельно не ограничит экспорт, Евросоюз может ввести собственные ограничения.

В то же время в ЕС отмечают, что целью таких мер должно стать не полное прекращение торговли, а ее регулирование и защита европейской промышленной базы.

Брюссель хочет ограничить импорт другой китайской продукции

Переговоры касаются не только автомобильного рынка. По информации Financial Times, ЕС также призвал Китай сдержать экспорт отдельных товаров, в том числе химической продукции.

Европейская сторона стремится добиться увеличения закупок китайскими компаниями товаров и услуг из стран Евросоюза.

Таким образом, Брюссель пытается сократить торговый дисбаланс, из-за которого импорт из Китая значительно превышает объемы европейского экспорта в эту страну.

Торговый дефицит ЕС с Китаем достиг критического уровня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз будет использовать все доступные инструменты для сокращения, по ее словам, «неустойчивого» торгового дефицита с Китаем.

По ее данным, в прошлом году отрицательное сальдо торговли ЕС с КНР составило 360,6 млрд. евро. В первом полугодии 2026 года этот показатель вырос еще на 9%.

Фон дер Ляен назвала ситуацию критической и заявила, что европейская промышленность испытывает новую волну давления со стороны китайских производителей.

ЕС обвиняет Китай в избыточных производственных мощностях

В Евросоюзе полагают, что увеличение китайского экспорта автомобилей, аккумуляторов, химикатов и другой продукции связано с избыточными производственными мощностями в КНР.

По мнению европейской стороны, китайские компании из-за более слабого внутреннего спроса пытаются активнее продавать продукцию на внешних рынках. Это ужесточает конкуренцию для европейских производителей.

Китай со своей стороны отвергает такие обвинения. Пекин заявляет, что разговоры о дисбалансах и избыточном производстве носят протекционистский характер и направлены на сдерживание экономического влияния КНР.



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Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры с Китаем, рассчитывает достичь конкретных результатов до октября.

По предварительной информации, в начале следующего месяца он может посетить Китай для дальнейших консультаций по торговому дефициту и условиям доступа товаров на рынки обеих сторон.

Если договориться о добровольных ограничениях не удастся, Евросоюз может рассмотреть возможность введения собственных торговых мер.



Как известно, Китай в новом пятилетнем плане развития автопрома поставил амбициозную цель: к 2030 году электромобили и гибриды должны составить 70% продаж новых легковых автомобилей. Как сообщает Bloomberg, одновременно Пекин планирует ускорить внедрение автономного вождения и усилить позиции китайских производителей на мировом рынке.