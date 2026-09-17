Европейский Союз предложил Китаю добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Как сообщает Reuters, Брюссель стремится сдержать рост китайского импорта и избежать новой торговой конфронтации с Пекином, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей
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Китайские гибриды могут получить квоту на рынке ЕС
По данным издания, Евросоюз хочет, чтобы доля китайских гибридных автомобилей на рынке ЕС не превышала примерно 15%.
В Брюсселе опасаются, что стремительный рост импорта китайской продукции может ослабить европейскую промышленность и привести к сокращению производства внутри блока.
Представитель ЕС, цитируемый Financial Times, заявил, что если Китай самостоятельно не ограничит экспорт, Евросоюз может ввести собственные ограничения.
В то же время в ЕС отмечают, что целью таких мер должно стать не полное прекращение торговли, а ее регулирование и защита европейской промышленной базы.
Брюссель хочет ограничить импорт другой китайской продукции
Переговоры касаются не только автомобильного рынка. По информации Financial Times, ЕС также призвал Китай сдержать экспорт отдельных товаров, в том числе химической продукции.
Европейская сторона стремится добиться увеличения закупок китайскими компаниями товаров и услуг из стран Евросоюза.
Таким образом, Брюссель пытается сократить торговый дисбаланс, из-за которого импорт из Китая значительно превышает объемы европейского экспорта в эту страну.
Торговый дефицит ЕС с Китаем достиг критического уровня
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз будет использовать все доступные инструменты для сокращения, по ее словам, «неустойчивого» торгового дефицита с Китаем.
По ее данным, в прошлом году отрицательное сальдо торговли ЕС с КНР составило 360,6 млрд. евро. В первом полугодии 2026 года этот показатель вырос еще на 9%.
Фон дер Ляен назвала ситуацию критической и заявила, что европейская промышленность испытывает новую волну давления со стороны китайских производителей.
ЕС обвиняет Китай в избыточных производственных мощностях
В Евросоюзе полагают, что увеличение китайского экспорта автомобилей, аккумуляторов, химикатов и другой продукции связано с избыточными производственными мощностями в КНР.
По мнению европейской стороны, китайские компании из-за более слабого внутреннего спроса пытаются активнее продавать продукцию на внешних рынках. Это ужесточает конкуренцию для европейских производителей.
Китай со своей стороны отвергает такие обвинения. Пекин заявляет, что разговоры о дисбалансах и избыточном производстве носят протекционистский характер и направлены на сдерживание экономического влияния КНР.
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Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры с Китаем, рассчитывает достичь конкретных результатов до октября.
По предварительной информации, в начале следующего месяца он может посетить Китай для дальнейших консультаций по торговому дефициту и условиям доступа товаров на рынки обеих сторон.
Если договориться о добровольных ограничениях не удастся, Евросоюз может рассмотреть возможность введения собственных торговых мер.
Как известно, Китай в новом пятилетнем плане развития автопрома поставил амбициозную цель: к 2030 году электромобили и гибриды должны составить 70% продаж новых легковых автомобилей. Как сообщает Bloomberg, одновременно Пекин планирует ускорить внедрение автономного вождения и усилить позиции китайских производителей на мировом рынке.
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