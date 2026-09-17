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17 сентября 2026, 12:25 Читати українською

ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Европейский Союз предложил Китаю добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Как сообщает Reuters, Брюссель стремится сдержать рост китайского импорта и избежать новой торговой конфронтации с Пекином, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Европейский Союз предложил Китаю добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок.

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Китайские гибриды могут получить квоту на рынке ЕС

По данным издания, Евросоюз хочет, чтобы доля китайских гибридных автомобилей на рынке ЕС не превышала примерно 15%.

В Брюсселе опасаются, что стремительный рост импорта китайской продукции может ослабить европейскую промышленность и привести к сокращению производства внутри блока.

Представитель ЕС, цитируемый Financial Times, заявил, что если Китай самостоятельно не ограничит экспорт, Евросоюз может ввести собственные ограничения.

В то же время в ЕС отмечают, что целью таких мер должно стать не полное прекращение торговли, а ее регулирование и защита европейской промышленной базы.

Брюссель хочет ограничить импорт другой китайской продукции

Переговоры касаются не только автомобильного рынка. По информации Financial Times, ЕС также призвал Китай сдержать экспорт отдельных товаров, в том числе химической продукции.

Европейская сторона стремится добиться увеличения закупок китайскими компаниями товаров и услуг из стран Евросоюза.

Таким образом, Брюссель пытается сократить торговый дисбаланс, из-за которого импорт из Китая значительно превышает объемы европейского экспорта в эту страну.

Торговый дефицит ЕС с Китаем достиг критического уровня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз будет использовать все доступные инструменты для сокращения, по ее словам, «неустойчивого» торгового дефицита с Китаем.

По ее данным, в прошлом году отрицательное сальдо торговли ЕС с КНР составило 360,6 млрд. евро. В первом полугодии 2026 года этот показатель вырос еще на 9%.

Фон дер Ляен назвала ситуацию критической и заявила, что европейская промышленность испытывает новую волну давления со стороны китайских производителей.

ЕС обвиняет Китай в избыточных производственных мощностях

В Евросоюзе полагают, что увеличение китайского экспорта автомобилей, аккумуляторов, химикатов и другой продукции связано с избыточными производственными мощностями в КНР.

По мнению европейской стороны, китайские компании из-за более слабого внутреннего спроса пытаются активнее продавать продукцию на внешних рынках. Это ужесточает конкуренцию для европейских производителей.

Китай со своей стороны отвергает такие обвинения. Пекин заявляет, что разговоры о дисбалансах и избыточном производстве носят протекционистский характер и направлены на сдерживание экономического влияния КНР.


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Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры с Китаем, рассчитывает достичь конкретных результатов до октября.

По предварительной информации, в начале следующего месяца он может посетить Китай для дальнейших консультаций по торговому дефициту и условиям доступа товаров на рынки обеих сторон.

Если договориться о добровольных ограничениях не удастся, Евросоюз может рассмотреть возможность введения собственных торговых мер.


Как известно, Китай в новом пятилетнем плане развития автопрома поставил амбициозную цель: к 2030 году электромобили и гибриды должны составить 70% продаж новых легковых автомобилей. Как сообщает Bloomberg, одновременно Пекин планирует ускорить внедрение автономного вождения и усилить позиции китайских производителей на мировом рынке.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
gorobezus
gorobezus
17 сентября 2026, 12:35
#
Ну за что боролись, как говорится.
+
0
Igf
Igf
17 сентября 2026, 12:42
#
Взагалі не розумію, навіщо кормити цього тоталітарного і комуністичного монстра, який в будь яку мить може розпочати війну за указом одного хворого лідера.
+
0
P93
P93
17 сентября 2026, 14:52
#
Субсидіювання для бізнесу в деяких випадках 100%, мільйонні кредити під 0.01%, 100% лідер в технологічній галузі від якого залежить США, спрощене оформлення експорту для малих підприємців, , спеціальні економічні зни з пільгами для бізнесу, пожиттєва гарантія на деякі європейські авто аби тільки купували їх в Китаї, івахахах, комуністичниий монстр, ахахахаха. З радістю змінив би громадянство з зміною паспорту, але нажаль в цьому гулагу під назвою єврейська україна — неможливо це зробити…
+
0
Igf
Igf
17 сентября 2026, 12:46
#
Якщо Китай хоче торгувати на ринку демократичних країн, тоді нехай спершу стане демократичною країною. А ні, то грайтесь у свої пятирічні плани і рекорди у себе на внутрішньому ринку. росія, китай, тощо всі мають жити як північна корея в ізоляція, доки там тоталітаризм.
+
0
P93
P93
17 сентября 2026, 14:56
#
Ви захворіли. діагноз — патріотизм. рекомендації: частіше комунікування з держслужбовцями в будь-яких сферах, від освітньої до судової.
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