Спрос на китайские автомобили в Украине упал на 56%: какие модели покупали чаще всего

В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



Более всего сократился спрос на новые автомобили китайского происхождения. За месяц украинцы приобрели 790 новых машин, что на 61% меньше, чем в августе 2025 года. Продажи подержанных автомобилей из КНР снизились на 28% — до 285 единиц.

Большинство китайских авто — электромобили.

Несмотря на всеобщее падение импорта, электромобили остаются основной категорией среди автомобилей китайского происхождения. В августе на них пришлось 57% всех приобретенных машин.

Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались:

BYD Sea Lion 06 — 132 авто;

ZEEKR 001 — 46;

ZEEKR 7X — 44;

MG 4 — 36;

MG HS — 35.

Какие б/у модели выбирали украинцы

В сегменте подержанных автомобилей лидерами продаж стали следующие модели:

BYD Song L — 29 авто;

ZEEKR 7X — 28;

BYD Sea Lion 05 — 18;

BYD Sea Lion 06 — 16;

ZEEKR 001 — 14.



Читайте также: Укравтопром назвал самые популярные новые авто среди украинцев и бизнеса



Таким образом, в августе украинский рынок продемонстрировал заметное сокращение спроса на автомобили из Китая. Сильнее всего снизились продажи новых машин, в то время как доля электромобилей среди китайского импорта осталась значительной.



В то же время, в августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 г.