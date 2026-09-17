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17 сентября 2026, 11:07 Читати українською

Спрос на китайские автомобили в Украине упал на 56%: какие модели покупали чаще всего

В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая.

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Более всего сократился спрос на новые автомобили китайского происхождения. За месяц украинцы приобрели 790 новых машин, что на 61% меньше, чем в августе 2025 года. Продажи подержанных автомобилей из КНР снизились на 28% — до 285 единиц.

Большинство китайских авто — электромобили.

Несмотря на всеобщее падение импорта, электромобили остаются основной категорией среди автомобилей китайского происхождения. В августе на них пришлось 57% всех приобретенных машин.

Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались:

  • BYD Sea Lion 06 — 132 авто;

  • ZEEKR 001 — 46;

  • ZEEKR 7X — 44;

  • MG 4 — 36;

  • MG HS — 35.

Какие б/у модели выбирали украинцы

В сегменте подержанных автомобилей лидерами продаж стали следующие модели:

  • BYD Song L — 29 авто;

  • ZEEKR 7X — 28;

  • BYD Sea Lion 05 — 18;

  • BYD Sea Lion 06 — 16;

  • ZEEKR 001 — 14.


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Таким образом, в августе украинский рынок продемонстрировал заметное сокращение спроса на автомобили из Китая. Сильнее всего снизились продажи новых машин, в то время как доля электромобилей среди китайского импорта осталась значительной.


В то же время, в августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 г.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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