В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, сообщает «Укравтопром».
Спрос на китайские автомобили в Украине упал на 56%: какие модели покупали чаще всего
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Более всего сократился спрос на новые автомобили китайского происхождения. За месяц украинцы приобрели 790 новых машин, что на 61% меньше, чем в августе 2025 года. Продажи подержанных автомобилей из КНР снизились на 28% — до 285 единиц.
Большинство китайских авто — электромобили.
Несмотря на всеобщее падение импорта, электромобили остаются основной категорией среди автомобилей китайского происхождения. В августе на них пришлось 57% всех приобретенных машин.
Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались:
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BYD Sea Lion 06 — 132 авто;
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ZEEKR 001 — 46;
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ZEEKR 7X — 44;
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MG 4 — 36;
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MG HS — 35.
Какие б/у модели выбирали украинцы
В сегменте подержанных автомобилей лидерами продаж стали следующие модели:
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BYD Song L — 29 авто;
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ZEEKR 7X — 28;
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BYD Sea Lion 05 — 18;
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BYD Sea Lion 06 — 16;
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ZEEKR 001 — 14.
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Таким образом, в августе украинский рынок продемонстрировал заметное сокращение спроса на автомобили из Китая. Сильнее всего снизились продажи новых машин, в то время как доля электромобилей среди китайского импорта осталась значительной.
В то же время, в августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 г.
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