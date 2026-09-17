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17 сентября 2026, 10:10 Читати українською

Грузовики без кабины выходят на дороги Европы: в Германии стартовали регулярные рейсы

В Германии впервые разрешили регулярную эксплуатацию бескабинного автономного грузовика на дорогах общего пользования. Об этом сообщил «Укравторпром». Транспортное средство разработала шведская компания Einride в сотрудничестве с германской торговой сетью Lidl.

В Германии впервые разрешили регулярную эксплуатацию бескабинного автономного грузовика на дорогах общего пользования.

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Грузовик четвертого уровня автономности (SAE Level 4) ежедневно перевозит товары между логистическим центром Lidl и магазином в Германии. На борту нет ни водителя, ни оператора безопасности. Проект получил разрешение Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA).

Einride и Lidl планируют расширить маршрут и создать сеть автономных доставок с несколькими остановками. Компания рассчитывает, что технология поможет компенсировать дефицит профессиональных водителей, повысить стабильность поставок и сократить операционные расходы.

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Автономное вождение заменяет водителей


Развитие бескабинных грузовиков активизировалось во второй половине 2010-х годов. В частности, в 2017 году Einride представила прототип T-Pod, а в 2019-м ее автономный грузовик начал выполнять ежедневные перевозки на ограниченном участке дороги в Швеции. С тех пор компании постепенно переходят от тестовых проектов к коммерческому использованию технологии.


В то же время компания Tesla переходит от демонстрации беспилотного Cybercab к его практическому внедрению. В четверг компания планирует провести в Остине, штат Техас, специальное мероприятие, посвященное роботокси. При этом испытания автономных автомобилей уже продолжаются на дорогах общего пользования.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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