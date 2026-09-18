Курс валют 18 сентября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках

В пятницу, 18 сентября, средний курс доллара подорожал на 4 копейки в покупке и 7 в продаже. Курс евро подешевел на 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.



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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,46−44,98 грн. Евро покупают за 51,11 грн., а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,86, евро — 51,70−51,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,68−44,71 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,31−51,34 грн.

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