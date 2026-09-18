Украина подала заявку в ядерное агентство ОЭСР: Шмыгаль назвал главные задачи

Украина подала заявку на членство в Агентстве ядерной энергии ОЭСР. Как сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль, присоединение к этой организации должно стать одним из шагов на пути к полноправному членству Украины в ОЭСР.

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Что, по мнению Шмыгаля, нужно украинской атомной энергетике

Министр энергетики очертил ключевые выводы, которые Украина пришла после более чем четырех лет полномасштабной войны.

Безопасность должна касаться не только реактора, но всей инфраструктуры. По словам Шмыгаля, при проектировании необходимо предусматривать защиту критических объектов, резервирование электроснабжения и возможность работы электростанций в автономном режиме.

Украина должна отказаться от зависимости от российского ядерного топлива. Страна уже использует топливо Westinghouse для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 и запустила производство компонентов для топливных сборок. Следующим стратегическим шагом Шмигаль называет создание в Украине мощностей для сборки ядерного топлива.

Нужны стойкие международные цепи снабжения. Украина развивает сотрудничество с Cameco в сфере поставок урана и Urenco по его обогащению. В то же время Киев стремится обеспечивать собственным производством не менее 30% потребностей реакторов ВВЭР и локализовать до 100% потребности в топливных сборках для ВВЭР-1000.

Атомные проекты нуждаются в долгосрочном финансировании. Шмыгаль подчеркнул необходимость партнерств, которые будут совмещать технологии, инвестиции и промышленную кооперацию.

Необходимы кадры для расширения атомной энергетики. Речь идет о подготовке инженеров, проектировщиков, строителей, операторов, научных работников и регуляторов. Образование, профессиональная подготовка и международный обмен должны стать важной частью сотрудничества.



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Украина хочет увеличить экспорт электроэнергии в Европу

Отдельно Шмыгаль отметил развитие энергетических связей с Европой. Пока пропускная способность интерконнекторов составляет 2,4 ГВт, а Украина планирует увеличить ее до 4,5 ГВт.

Правительство рассматривает развитие атомной генерации и межгосударственных сетей как возможность усилить роль Украины как поставщика чистой электроэнергии в Европу.

По словам Шмыгаля, опыт Украины по обеспечению ядерной и радиационной безопасности во время полномасштабной войны может быть полезен другим странам.



Как мы писали, украинский рынок установок хранения электроэнергии быстро развивается из-за дефицита генерации, волатильности цен на электроэнергию и потребности энергосистемы в балансировке.