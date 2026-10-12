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12 октября 2026, 8:24 Читати українською

В Украине изменят правила парковки для тех, кто перевозит детей до трех лет

Кабинет Министров одобрил новые правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет. Для них на парковочных площадках должны выделять не менее 5% мест, но не менее одного, и обозначать их специальной разметкой и табличками с изображением детской коляски. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

Кабинет Министров одобрил новые правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
Кабинет Министров одобрил новые правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
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Новые правила парковки

«Маркирование авто, специальная разметка и новые дорожные знаки: вводим правила парковки для водителей, которые перевозят детей до трех лет», — написал Министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

«Постановление, которое Министерство внутренних дел разработало во исполнение соответствующего Закона, одобрил Кабинет Министров Украины.

«Благодарен членам Правительства за поддержку, ведь это решение — прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми», — подчеркнул Глава МВД.

Новые знаки

Для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль.

Соответствующая разметка и таблички с изображением детской тележки появятся на парковках. Таких мест должно быть не менее 5% от общего количества, но не менее одного. Оно должно располагаться не дальше 50 метров от въезда на площадку.

Важно, что у водителей, обозначивших автомобиль этим опознавательным знаком, должен быть электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

«Это один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки. Работаем над тем, чтобы подробно учитывать потребности всех участников дорожного движения», — отметил Министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
vPrirech
vPrirech
12 октября 2026, 8:40
#
Ну нарешті. Дякую.
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