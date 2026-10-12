В Киеве упал спрос на аренду квартир, но вырос интерес к покупке

В сентябре 2026 года рынок недвижимости Киева показал разную динамику в сегментах аренды и покупки. Спрос на долгосрочную аренду квартир заметно снизился, тогда как интерес к покупке жилья, напротив, несколько вырос. Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость, в котором сравнили показатели сентября с августом 2026 года.

В сентябре 2026 года рынок недвижимости Киева показал разную динамику в сегментах аренды и покупки.

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Аренда: предложений стало больше, а спрос упал

В сегменте аренды 1-комнатных квартир количество объявлений за месяц выросло на 20%.

В то же время, спрос снизился на 20%, а медианная стоимость аренды — на 3%, до 16,5 тыс. грн в месяц.

Количество отзывов на одно объявление сократилось на 35%.

Похожая ситуация и с 2-комнатными квартирами: количество предложений выросло на 16%, спрос снизился на 22%, а медианная цена осталась на уровне 26 тыс. грн.

В среднем на одно объявление об аренде 2-х комнатной квартиры в сентябре приходилось около 7 отзывов, тогда как в августе — около 11.

Безопасность стала одним из главных факторов

По опросу OLX Недвижимость, 66% респондентов назвали ситуацию безопасностью одним из ключевых факторов при выборе жилья для аренды.

Еще 45% отметили, что ухудшение ситуации безопасности и увеличение количества обстрелов могут повлиять на решение о переезде.

В OLX также обращают внимание на сезонный фактор: в августе спрос традиционно выше из-за студентов, ищущих жилье перед началом учебного года.

Где аренда подешевела больше всего

В большинстве районов медианные цены почти не изменились.

Наибольшее снижение зафиксировали в Святошинском районе — на 7%, до 13 тыс. грн. В Днепровском аренда подешевела на 6%, до 12 тыс. грн, в Подольском — на 5%, до 19 тыс. грн, в Шевченковском — на 4%, до 20 тыс. грн.

Самым дорогим из приведенных районов остается Печерский — 38 тыс. грн за 1-комнатную квартиру.

Покупка: спрос вырос, цены немного снизились

На рынке продаж ситуация другая.

Количество отзывов на объявление о продаже 1-комнатных квартир в сентябре выросло на 7%, а количество предложений — на 3%.

В то же время, медианная цена снизилась на 2% — до 3,3 млн грн.

Больше всего спрос на покупку вырос в Голосеевском районе — на 28%. В Печерском прирост составил 17%, Подольском — 12%, Дарницком — 11%.

В то же время, в Днепровском районе спрос сократился на 9%, в Святошинском — на 6%, в Оболонском — на 4%.

Сколько стоят квартиры

Самая высокая медианная цена 1-комнатной квартиры среди приведенных районов — в Печерском: 7 млн грн.

В Шевченковском районе она составляет 4,2 млн грн, Голосеевском — 3,8 млн грн, Подольском — 3,6 млн грн.

Самая низкая медианная цена — в Деснянском районе, 2 млн грн.

В сегменте 2-х комнатных квартир спрос на покупку вырос на 5%, предложение не изменилось, а медианная цена снизилась на 3% — до 5 млн грн.

Таким образом, в сентябре потенциальные арендаторы стали менее активными, тогда как покупатели продолжили искать жилье, несмотря на риски безопасности и постоянные воздушные тревоги.