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12 октября 2026, 10:12 Читати українською

ДТП без полиции: в Дии можно оформить Европротокол — что нужно

Водители смогут оформлять Европротокол через приложение Дия без ручного внесения основных данных. Информацию о водителе, автомобиле и страховом полисе приложение будет подтягивать из реестра МТСБУ. После подписания документа в Дии можно будет следить за его статусом, говорится в сообщении «Дии».

Дия подтянет данные водителя, автомобиля и страховки из реестра МТСБУ, поэтому их не нужно вводить вручную.
Водители смогут оформлять Европротокол через приложение Дия без ручного внесения основных данных.
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Когда можно воспользоваться Европротоколом

Оформление доступно, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет травмированных, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и соглашаются по поводу обстоятельств аварии.

Что должно быть в Дии

Для оформления Европротокола оба водителя должны одновременно иметь в приложении:

  • верифицированный РНОКПП;
  • цифровой паспорт — ID-карту, загранпаспорт или вид;
  • удостоверение водителя;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства как владелец или принадлежащий пользователь;
  • действующий полис ОСАГО.

После подписания Европротокола, документ можно будет отслеживать непосредственно в приложении.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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