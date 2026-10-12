Водители смогут оформлять Европротокол через приложение Дия без ручного внесения основных данных. Информацию о водителе, автомобиле и страховом полисе приложение будет подтягивать из реестра МТСБУ. После подписания документа в Дии можно будет следить за его статусом, говорится в сообщении «Дии».
ДТП без полиции: в Дии можно оформить Европротокол — что нужно
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Когда можно воспользоваться Европротоколом
Оформление доступно, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет травмированных, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и соглашаются по поводу обстоятельств аварии.
Что должно быть в Дии
Для оформления Европротокола оба водителя должны одновременно иметь в приложении:
- верифицированный РНОКПП;
- цифровой паспорт — ID-карту, загранпаспорт или вид;
- удостоверение водителя;
- свидетельство о регистрации транспортного средства как владелец или принадлежащий пользователь;
- действующий полис ОСАГО.
После подписания Европротокола, документ можно будет отслеживать непосредственно в приложении.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии