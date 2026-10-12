400 млрд грн для бюджета-2027: Гетманцев объяснил, откуда взять деньги

Привлечь дополнительные 400 млрд грн в бюджет Украины на 2027 год предлагает народный депутат и председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. Сделать это, по его замыслу, можно без увеличения дефицита и новых заимствований. Основным источником он в блоге для NV называет детенизацию экономики. Остальные средства предлагается получить благодаря увеличению перечислений части прибыли Нацбанка в бюджет и пересмотру отдельных государственных расходов.

350 млрд грн от детенизации — именно столько дополнительных налоговых поступлений рассчитывает получить Даниил Гетманцев для бюджета на 2027 год.

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Соответствующие предложения Гетманцев вместе с коллегами подал в проект Государственного бюджета на 2027 год. Дополнительные средства планируется направить на оборону, социальную защиту, образование, медицину и поддержку экономики.

В то же время 400 млрд грн — это оценка потенциального ресурса, а не уже полученные бюджетом деньги. Чтобы привлечь их, по словам депутата, необходимы конкретные решения, эффективная работа налоговой и таможни, а также пересмотр части государственных расходов.

Откуда могут взяться 400 млрд грн

Больше дополнительных поступлений — 350 млрд грн — Гетманцев рассчитывает получить благодаря детенизации экономики. Речь идет об увеличении поступлений от НДС, акцизов, налога на прибыль, а также налога и сбора на доходы физических лиц.

Для этого, по его словам, недостаточно просто заложить соответствующую сумму в бюджет. Нужна системная работа налоговой, таможни и правоохранительных органов, в частности, для противодействия уклонению от уплаты налогов и торговли нелегальной продукцией.

Еще 37,1 млрд грн Гетманцев предлагает привлечь благодаря увеличению перечислений части прибыли Национального банка Украины в бюджет с 48,7 млрд грн до 85,8 млрд грн. Реализация этого предложения будет зависеть от финансовых результатов НБУ и определения прибыли, которую можно распределить.

Около 12,9 млрд грн авторы предложений рассчитывают высвободить благодаря сокращению части управленческих расходов и финансированию отдельных бюджетных программ. По словам Гетманцева, эти сокращения не будут касаться расходов на содержание Минобороны, Нацгвардии, Нацполиции и СБУ.

На оборону предлагают прибавить 175 млрд грн

Наибольшее отдельное направление дополнительного финансирования — оборона. На укрепление обороноспособности страны Гетманцев предлагает направить еще 175 млрд грн.

Из этой суммы 85 млрд грн предусматривают денежное и медицинское обеспечение военнослужащих, подготовку войск и другие текущие потребности Вооруженных сил Украины. Еще 43 млрд грн — на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники.

Отдельно 7,3 млрд грн предлагают выделить на развитие производственных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса и новые оборонные технологии. Еще 4,5 млрд грн должны пойти на финансовую поддержку оборонных предприятий, в частности льготное кредитование.

Дополнительное финансирование также предусматривается для Национальной гвардии, Главного управления разведки, СБУ, внешней и пограничной разведки, оборонных инноваций и космических программ.

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Пенсии, зарплаты, образование и медицина: на что еще направят средства

На социальную защиту и социальные услуги Гетманцев предлагает дополнительно направить 140 млрд грн. Из них 100 млрд грн предусмотрено для Пенсионного фонда, в том числе на повышение минимальной пенсии по возрасту.

Также средства планируется использовать для поддержки малообеспеченных семей и семей с детьми, помощи детям с инвалидностью, предоставления услуг ветеранам, их семьям и семьям погибших. Еще 7,1 млрд грн предлагают выделить на компенсации за уничтоженное жилье и восстановление поврежденного.

С 1 января 2027 года авторы предложений хотят установить следующие социальные показатели:

— минимальная зарплата — 12 000 грн;

— минимальная пенсия по возрасту — 6500 грн;

— прожиточный минимум на одного человека — 7200 грн.

Эти показатели пока являются бюджетными предложениями, а не утвержденными размерами выплат.

На образование и науку предлагают добавить 30 млрд грн. Наибольшая часть — 25 млрд грн — должна пойти на образовательную субвенцию для оплаты труда педагогов, в частности в прифронтовых общинах. Остальные средства предусматриваются на укрытия, энергонезависимость учебных заведений, мастерские и лаборатории.

Еще 25 млрд грн предлагают добавить в финансирование Программы медицинских гарантий. Их планируют направить на медицинские услуги, реабилитацию и возмещение стоимости лекарств.

В поддержку экономики, в частности производства, аграриев, энергоэффективности и гуманитарного разминирования, предусмотрены дополнительные 20 млрд грн. Еще 10 млрд грн предлагают направить в резервный фонд, чтобы у правительства было больше возможностей реагировать на последствия войны.

Что нужно, чтобы привлечь эти средства

Гетманцев отмечает, что 400 млрд грн не являются готовой суммой, которой государство уже располагает. Чтобы получить этот ресурс, нужно увеличить налоговые поступления, обеспечить запланированные перечисления прибыли НБУ и пересмотреть часть бюджетных расходов.

Реализация предложений будет зависеть от того, удастся ли превратить расчетные поступления в реальные деньги в бюджете.