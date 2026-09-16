Каждый третий — электромобиль: какие авто из США покупают украинцы

В августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 г. Об этом сообщает Укравтопром.

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Какие авто покупали чаще всего

Наибольшую долю среди ввозимых из США подержанных авто составляли бензиновые модели — 46%.

Структура рынка выглядела так:

бензиновые автомобили — 46%;

электромобили — 33%;

гибриды — 15%;

дизельные автомобили — 3%;

авто с ГБО — 3%.

Средний возраст таких автомобилей составил 5,7 лет.

Топ-5 подержанных авто из США

Самой популярной моделью стала Tesla Model Y — украинцы приобрели 484 авто.

Далее в рейтинге:

Tesla Model Y — 484 авто; Tesla Model 3 — 471 авто; Ford Escape — 408 авто; BMW X3 — 306 авто; Nissan Rogue — 266 авто.

Что это значит

Несмотря на общее сокращение импорта подержанных автомобилей из США, электромобили остаются одним из крупнейших сегментов рынка — на них приходится треть всех приобретенных машин.

В то же время первые два места в рейтинге самых популярных моделей заняли электрокары Tesla.