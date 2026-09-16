В августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 г. Об этом сообщает Укравтопром.
Каждый третий — электромобиль: какие авто из США покупают украинцы
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Какие авто покупали чаще всего
Наибольшую долю среди ввозимых из США подержанных авто составляли бензиновые модели — 46%.
Структура рынка выглядела так:
- бензиновые автомобили — 46%;
- электромобили — 33%;
- гибриды — 15%;
- дизельные автомобили — 3%;
- авто с ГБО — 3%.
Средний возраст таких автомобилей составил 5,7 лет.
Топ-5 подержанных авто из США
Самой популярной моделью стала Tesla Model Y — украинцы приобрели 484 авто.
Далее в рейтинге:
- Tesla Model Y — 484 авто;
- Tesla Model 3 — 471 авто;
- Ford Escape — 408 авто;
- BMW X3 — 306 авто;
- Nissan Rogue — 266 авто.
Что это значит
Несмотря на общее сокращение импорта подержанных автомобилей из США, электромобили остаются одним из крупнейших сегментов рынка — на них приходится треть всех приобретенных машин.
В то же время первые два места в рейтинге самых популярных моделей заняли электрокары Tesla.
Источник: Минфин
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